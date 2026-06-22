Il Premio Ancalau nel nome di Carlin Petrini [FOTO E VIDEO]

La 12a edizione del Premio Ancalau a Bosia è andata in porto con una due giorni intensa, ricca di avvenimenti e incontri, in un clima informale che sarebbe piaciuto senz’altro a Carlin Petrini.

Dopo la serata musicale di sabato con il concerto della Banda Musicale Bosconerese, nella mattinata domenicale è stato svelato il murales dedicato proprio a Petrini, che va ad aggiungersi alle altre opere artistiche che caratterizzano il borgo langarolo.

Bosia si è animata fin dal mattino con bancarelle di prodotti tipici e il passaggio di visitatori e curiosi. In mattinata è stato consegnato il premio Ancalau Lavoro & Ambiente all’imprenditrice vercellese Alice Cerutti, che con Cascina Oschiena ha creato un’oasi naturale straordinaria, restituendo all'ambiente 25 ettari da sempre destinati alla produzione di riso e il Premio Propheta in Patria a Slow Food e Università di Pollenzo in memoria di Carlin Petrini.

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Nel pomeriggio piacevole incontro nel bosco degli alberi seduti con l’attore albese Paolo Tibaldi e il suo Abitare il Piemontese, un tuffo nell’origine delle parole di una lingua che unisce una regione pur nelle differenze fra zona e zona, spesso buffe e impensabili.

Il momento dei premi alle Start Up è stato anticipato con la consegna a Serena Tosa, amministratore delegato di Tosa Group di Santo Stefano Belbo, azienda con 200 collaboratori presente in 150 paesi nel mondo nel settore degli impianti tecnologici industriali (Targa IDEA Arlevé) e con un riconoscimento allo chef cortemiliese Carlo Zarri, protagonista in ben 6 olimpiadi e nell’Expo 2015, ambasciatore della cucina italiana nel mondo (Premio Ancalau Docg).

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La giuria del premio Ancalau ha poi valutato i cinque progetti finalisti, scelti fra una sessantina di quelli presentati. A risultare il più votato e vincitore del premio Ancalau Gran Prix Fontanafredda è stato quello presentato da PoliRNA, impegnato nella sperimentazione di un farmaco utile al recupero delle funzionalità cardiache dopo un infarto.

Sono risultati vincitori del premio Premio Speciale Banca d’Alba i rappresentanti di Noiet, progetto innovativo selezionato per visione e impatto e del Premio Speciale Reale Mutua la realtà realtà impegnata nella sostenibilità e nell’economia circolare Eco‑Red. (vedi interviste).

Il sindaco di Bosia Ettore Secco, al termine della manifestazione era visibilmente soddisfatto:

“Il premio Ancalau quest’anno è tornato a casa e non ci sono stati intoppi, e questo è già un primo successo. Il Murale dedicato a Petrini è stato installato a lato del ritratto murale del Presidente Luigi Einaudi, in prossimità di quello di Beppe Fenoglio, a completare la nostra 'Pinacoteca all’aperto' che rende onore i tanti 'Grandi di Langa' fra i quali Carlin trova senz’altro un posto importante. Siamo stati tutti colpiti dalla scomparsa di Petrini, le cui idee hanno fornito ispirazione a tutto il mondo e anche ai nostri territori. Sono contento di come sono andate le cose in questa dodicesima edizione e ringrazio tutti i volontari, le nostre famiglie, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa”.





“L’inaugurazione del Murale di Petrini ha dato inizio ad un doveroso ricordo pubblico di Carlin – aggiunge Silvio Saffirio, ideatore del Premio – al quale hanno partecipato tante persone particolarmente care a lui care che gli sono state vicine nella sua vita e nelle sue imprese indimenticabili. La scelta dei vincitori tra le Start Up è stata difficile: tutti i progetti erano meritevoli. Complimenti davvero a tutti questi giovani che ci mettono entusiasmo, determinazione e capacità”.