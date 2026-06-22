AEnergy ha inaugurato il nuovo sportello albese dell’energia [FOTO E VIDEO]

Inaugurato nel pomeriggio di sabato 20 giugno, in via Pietrino Belli 37 ad Alba, il nuovo sportello e punto vendita di AEnergy, società energetica astigiana specializzata nella distribuzione di luce e gas, in green technology e nello sviluppo di comunità energetiche.

Presente alla cerimonia il presidente di AEnergy, anche presidente di Confindustria Piemonte Andrea Amalberto, che ha sottolineato l’importanza di questo ulteriore salto di qualità dell’azienda:

“L’approdo ad Alba per il nostro gruppo ha una valenza molto significativa, perché ci consente di approcciare direttamente un territorio che della sostenibilità energetica ha fatto una delle sue note distintive. Quello di Alba è il quarto sportello diretto che apriamo dopo quelli di Andora in via Doria 29, Asti in corso Casale 116, e Nizza Monferrato in via Carlo Alberto 7. Qui i nostri operatori sono a disposizione per chi è interessato a forniture di energia elettrica e gas. Ma anche per la fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di cogenerazione, caldaie, climatizzatori. Si può anche accedere a servizi dedicati più specifici, di consulenza, per la progettazione di impianti energetici per ottimizzazione consumi e costi, così come la fornitura dispositivi rilevazione consumi orari degli elettrodomestici”.

Presenti al taglio del nastro e al successivo aperitivo con supporto musicale, il sindaco di Alba Alberto Gatto, accompagnato dall’assessore con deleghe ad Ambiente e Attività produttive Roberto Cavallo, gli amministratori delegati AEnergy Marco Meo e Giorgio Carotta, Paola Malabaila presidente Ance, molti cittadini e imprenditori albesi.

Il gruppo astigiano negli ultimi mesi ha proseguito nella sua crescita dimensionale attraverso un rafforzamento di top management e rebranding. In numeri, AEnergy nel 2026 si aspetta di chiudere con un fatturato stimato superiore ai 100 milioni di euro, con l’obiettivo di arrivare a 300 milioni nel 2030. Tra gli asset di sviluppo più rilevanti anche per il territorio di Alba ci sono le comunità energetiche: AEnergy è già presente sul territorio in CER Roero.

AEnergy è inoltre operatore terzo in altri progetti su tutto il territorio nazionale e, in particolare in Piemonte, Liguria e Sicilia. Ad Asti, Alba, Bra e Tortona già da ora, applicando il proprio modello ai clienti che aderiscono, AEnergy offre la possibilità di ottenere un risparmio anche fino al 30% del costo energetico annuale.

Spiega Marco Meo, dallo scorso febbraio entrato nel top management di AEnergy, dopo essere stato vicepresidente Assogas, forte di un’esperienza di oltre 40 anni nel settore energetico:

“Quello delle CER è un mercato molto promettente. Il problema dei blocchi amministrativi alle energie alternative deve essere risolto subito. Anche perché a causa della fame di elettricità delle nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, il fabbisogno di energia globale raddoppierà nei prossimi 25 anni da 300 a 600 terawattora. Per soddisfare questa domanda, si parte, lavorando sui territori e sui clienti, un giorno dopo l’altro, un contratto dopo l’altro. Proprio come facciamo noi in AEnergy, mettendo sempre al centro i nostri clienti. Una crescita quindi molto strutturata, in una catena di valore che va dalla bolletta alle comunità energetiche, cercando di garantire tariffe vantaggiose, nel pieno rispetto dell’ambiente che è l’eredità più preziosa che lasceremo ai nostri figli”.

Lo sportello albese di AEnergy è a disposizione di chiunque voglia informarsi sulle possibilità di gestire meglio i costi energetici, rispondendo sempre in modo diretto al cliente, come aggiunge Marco Meo: “L’impegno a livello commerciale è continuare a lavorare in prevalenza con i clienti retail, guardiamo con interesse anche a possibili clienti business, ma non è quella la leva di sviluppo principale. Il cliente, le famiglie sono sempre stati il nostro core business, ed abbiamo sempre prediletto il rapporto personale. Noi non abbiamo call center esterni, abbiamo un Back office interno e una rete di agenti cui ci si può rivolgere direttamente. In questa chiave lavorano anche i quattro sportelli diretti, compreso quello di Alba che abbiamo appena inaugurato. Luoghi di ascolto delle necessità, in primis, che però sanno proporre soluzioni e garantire risparmi alle famiglie”.

Nel video le interviste a Andrea Amalberto, Marco Meo e Davide Armogida, responsabile commerciale agenzie e retail.