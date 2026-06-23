Mondovì, due nuove aree giochi a Gratteria e a San Giovanni dei Govoni

Due importanti interventi di riqualificazione estetica volti a migliorare la socialità e il decoro urbano dei territori frazionali. Da un lato la nuova area giochi e tempo libero di Gratteria annessa alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, realizzata grazie al Bilancio Partecipato (iniziativa del 2024 alla quale hanno lavorato il presidente del Consiglio comunale Elio Tomatis, il vicesindaco Gabriele Campora e l’assessore al Bilancio Alberto Rabbia) che ha consentito di installare in loco giochi, gazebo e tavolini; dall’altro l’arricchimento dell’area sportiva di San Giovanni dei Govoni con giochi e giostrine per i più piccoli, reso possibile grazie all’impegno della Pro Loco Frazioni e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Due rilevanti esempi di rigenerazione urbanistica, insomma, che verranno ufficialmente inaugurati il prossimo 28 giugno alle ore 10.30 (Gratteria) e alle ore 18.00 (San Giovanni dei Govoni).

"Continuano l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti dei territori frazionali - il commento del sindaco con delega alle Frazioni Luca Robaldo - che proprio oggi diventano ancora più tangibili grazie a due diversi interventi realizzati in sinergia con i Consigli frazionali, la Pro Loco Frazioni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e, nel caso di Gratteria, la Diocesi di Mondovì. Un chiaro segnale che testimonia quanto la proficua collaborazione tra istituzioni, enti e associazioni favorisca l’effettiva concretizzazione dei risultati che i cittadini si attendono".

"Un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale per averci consentito di realizzare, attraverso il Bilancio Partecipato, un progetto che ci stava a cuore da anni, grazie ai colleghi del Consiglio frazionale che mi hanno accompagnata in questo percorso e grazie a tutti coloro che nel 2024 hanno scelto il nostro progetto, frazionisti limitrofi in primis» ha commentato Giusy Dadone, Capo Cantone di Gratteria. «Con la riqualificazione dell’area retrostante la chiesa parrocchiale, ridiamo vigore alla socialità frazionale, inserendo elementi d’arredo dall’evidente valenza estetica e funzionale. Una novità importante che testimonia quanto le nostre comunità frazionali rappresentino comunque un’anima vivace e partecipe della vita amministrativa cittadina".

"Con l’inaugurazione odierna, inserita non a caso all’interno della tradizionale festa patronale di San Giovanni Battista, riusciamo a concludere un percorso lungo e non scontato - la dichiarazione di Sergio Camperi, Capo Cantone di San Giovanni dei Govoni, di Ornella Allerino, presidente della Pro Loco Frazioni, e dell’intero Direttivo. - Grazie al costante supporto dell’Amministrazione comunale, all’indispensabile collaborazione dei soci volontari, agli eventi che organizziamo ogni anno, ai bandi a cui partecipiamo costantemente (compreso quello generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), la nostra area sportiva si arricchisce oggi di nuovi giochi sicuri e inclusivi. Un intervento che incrementa l’attrattività e la vivibilità dell’intera frazione, con uno sguardo particolare rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie. Accanto a questo obiettivo raggiunto, però, siamo qui per festeggiarne anche un altro: sempre grazie al lavoro fondamentale dei soci volontari, al contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e alle donazioni dei privati, siamo riusciti ad allestire il salone polivalente con sedie ignifughe, un nuovo impianto termico e un restyling interno. Quattro anni fa, ancora una volta grazie all’imprescindibile supporto di un nostro socio, dell’Amministrazione comunale e di alcuni sponsor, anche il campo da bocce era stato oggetto di un’importante opera di riqualificazione, che lo ha reso un luogo di confronto intergenerazionale, ospitando tornei amatoriali che mantengono viva una tradizione locale declinata in chiave moderna".