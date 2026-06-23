Mondovì, Festival Piazza di Circo: Materiaviva inaugura il tour di “Storie di Viaggio”, circo teatro in Lingua dei Segni

A volte la storia è chiusa in un baule, a volte si intreccia tra le corde, a volte la illumina la luna o scivola come acqua, e la culla il mare, come fa con le sirene.

Parte la tournée estiva di “Storie di Viaggio”, creazione di circo teatro in LIS – Lingua dei Segni Italiana della compagnia Materiaviva.

Lo spettacolo si inserisce nel panorama delle arti performative contemporanee come un percorso di ricerca sul linguaggio, sull’accessibilità e sulla relazione sottile e profonda tra corpo, segno e narrazione, in cui il gesto si fa parola e la scena si apre come uno spazio condiviso di ascolto, visione e presenza.

Materiaviva è una compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura, composta da artisti provenienti da percorsi differenti che intrecciano circo, teatro, danza e musica. Il loro lavoro nasce dall’incontro tra sensibilità e pratiche eterogenee, dando forma a una scrittura scenica in cui immagine, tecnica circense e ricerca teatrale si intrecciano in un unico tessuto poetico.

È in questo orizzonte che prende forma “Storie di Viaggio”, dove il linguaggio circense, la dimensione teatrale e la presenza visiva della LIS – Lingua dei Segni Italiana si fondono in una drammaturgia fisica che non si limita a raccontare, ma genera mondi. La scena si apre a un lessico del corpo che attraversa acrobatica aerea, contorsionismo, contact juggling e magia, trasformando ogni gesto in narrazione e ogni movimento in possibilità di senso e immaginazione.

Lo spettacolo evoca il ricordo, la trasformazione e il passaggio, costruendo una geografia emotiva fatta di immagini sospese e momenti onirici. Il viaggio diventa una soglia di attraversamento, uno spazio in cui la realtà si trasforma e si ricompone attraverso il corpo dei performer e la forza evocativa del segno.

Attraverso un racconto che conserva i toni delicati della fiaba contemporanea, “Storie di Viaggio” percorre territori densi e necessari, affrontando temi come il senso di non appartenenza, la solitudine, la migrazione e la violenza sulle donne.

Questo universo prende vita con le interpretazioni di Roberta Castelluzzo, Fabiana Gargia, Alessandra Lanciotti e Filippo Porcari, mentre la performance in LIS - Lingua dei Segni Italiana è affidata a Benedetta Paris.

La regia è di Alessandra Lanciotti, mentre la cura della scena è affidata a Giulia Simonetti.

Con l’avvio della tournée estiva, Materiaviva porta lo spettacolo in diverse città italiane, all’interno di festival e programmazioni dedicate al circo contemporaneo e alle arti performative, tracciando un percorso che attraversa territori e pubblici differenti.