Gli Alpini di Villanova presenti a Gemona e alla Festa dell’Arma del 32° Genio Guastatori di Fossano [FOTO]

Settimane intense di appuntamenti per le penne nere villanovesi.

Lo scorso venerdì 19 giugno una delegazione del Gruppo Alpini di Villanova Mondovì, appartenente alla Sezione ANA di Mondovì, si è recata a Gemona del Friuli per partecipare al Raduno del Terzo Raggruppamento Alpini, conclusosi domenica 21 giugno.

Quest'anno l'appuntamento ha assunto un particolare significato storico ed emotivo: gli Alpini sono tornati a Gemona, dove cinquant'anni fa, nel 1976, seppero trasformare il dolore provocato dal devastante terremoto del Friuli in solidarietà, lavoro e rinascita.





Fu proprio tra quelle macerie, davanti alla necessità di organizzare in modo tempestivo i soccorsi e la successiva ricostruzione, che gli Alpini diedero il via ad una straordinaria mobilitazione, esperienza da cui trasse ufficialmente origine la moderna Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini.

Questa mattina, invece, mercoledì 24 giugno, presso la Caserma “Gen. C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Fossano, le penne nere villanovesi, insieme a numerosi altri gruppi, hanno preso parte alla consueta “Festa dell'Arma”, con protagonista il 32° Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, a cui prenderanno hanno partecipato, oltre al comandante Silvestro Cittadino, anche le autorità locali e il primo cittadino Dario Tallone.

La giornata si è aperta con la cerimonia dell’alzabandiera, momento durante il quale il colonnello Silvestro Cittadino ha salutato gli ospiti ed è proseguita con una visita alla mostra di mezzi, materiali ed equipaggiamenti tecnologici di ultima generazione in dotazione all’Arma del Genio.