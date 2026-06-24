Il Consiglio comunale di Bra celebra Carlin Petrini con una seduta aperta

Una seduta aperta del Consiglio comunale per celebrare il ricordo di Carlin Petrini, illustre cittadino braidese da poco scomparso che proprio della massima assemblea cittadina ha fatto parte dal 1975 al 1981.

La seduta è stata convocata dal presidente Fabio Bailo per le 17,30 di martedì 30 giugno 2026 nella sala Consiglio all’interno del palazzo comunale. Prederanno parte alla riunione anche rappresentanti delle amministrazioni provinciali, regionali e nazionali e del tessuto produttivo locale, oltre che esponenti di Slow Food e dell’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo. Non sono previsti interventi al di fuori della scaletta programmata.