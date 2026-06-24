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Attualità | 24 giugno 2026, 12:20

Alba, sabato modifiche alle corse dei bus per il Campionato Italiano di Ciclismo

Bus Company comunica le variazioni riguardanti il trasporto pubblico dell’area cittadina

Alba, sabato modifiche alle corse dei bus per il Campionato Italiano di Ciclismo

Sabato 27 giugno per il passaggio della gara ciclistica “Campionato Italiano Elite Uomini Piemonte 2026 Asti-Cuneo” Bus Company comunica le variazioni riguardanti il trasporto pubblico dell’area di Alba:

LINEA 1 RACCA – STRADA CAUDA

Corsa 31 in partenza ore 10:33 da Racca viene LIMITATA a piazza Garibaldi

Corsa 26 in partenza ore 10:55 da strada Cauda per Racca SOPPRESSA

Corsa 37 in partenza ore 11:33 da Racca per strada Cauda SOPPRESSA

Corsa 32 in partenza ore 11:55 da strada Cauda per Racca SOPPRESSA

LINEA 2 GALLO – PIAZZA GARIBALDI

Corsa 26 in partenza ore 10:33 da piazza Garibaldi per Castiglione SOPPRESSA

Corsa 49 in partenza ore 11:00 da Castiglione per piazza Garibaldi SOPPRESSA

Corsa 32 in partenza ore 11:33 da piazza Garibaldi per Gallo SOPPRESSA

Corsa 55 in partenza ore 12:03 da Gallo per piazza Garibaldi SOPPRESSA

LINEA 3 VIA VIVARO – RICCA

Corsa 32 in partenza ore 10:30 da Ricca viene LIMITATA a piazza Garibaldi

Corsa 31 in partenza ore 10:55 da via Vivaro per Ricca SOPPRESSA

Corsa 38 in partenza ore 11:30 da Ricca per via Vivaro SOPPRESSA

Corsa 37 in partenza ore 11:55 da via Vivaro per Ricca SOPPRESSA

Corsa 44 in partenza ore 12:30 da Ricca per via Vivaro SOPPRESSA

LINEA 4 MORETTA - VACCHERIA

Corsa 25 in partenza ore 10:18 da Moretta viene LIMITATA a piazza Garibaldi

Corsa 26 in partenza ore 10:48 da Vaccheria per Moretta SOPPRESSA

Corsa 31 in partenza ore 11:18 da Moretta per Vaccheria SOPPRESSA

Corsa 32 in partenza ore 11:48 da Vaccheria per Moretta SOPPRESSA

Corsa 37 partirà ore 12:25 da piazza Garibaldi per Vaccheria

LINEA 5 ALBA - VERDUNO

Corsa 55026 in partenza ore 10:35 da Verduno per Alba transiterà dalla tangenziale di Roddi per autostazione di Alba

Corsa 55029 in partenza ore 11:05 da Alba per Verduno SOPPRESSA

Corsa 55028 in partenza ore 11:35 da Verduno per Alba SOPPRESSA

Corsa 55031 in partenza ore 12:05 da Alba per Verduno SOPPRESSA

Corsa 55030 in partenza ore 12:35 da Verduno per Alba SOPPRESSA

LINEA 6 CIRCOLARE

Dalla corsa n. 21 (partenza ore 10:30) alla corsa n. 37 compresa (partenza ore 12:30) le corse non transiteranno in piazza Cristo Re e viale Vico.

LINEA 7 SAN CASSIANO - MONTICELLO

Corsa 37 in partenza ore 10:35 da San Cassiano viene LIMITATA a piazza Garibaldi

Corsa 38 in partenza ore 11:05 da Monticello per San Cassiano SOPPRESSA

Corsa 43 in partenza ore 11:35 da San Cassiano per Monticello SOPPRESSA

Corsa 44 in partenza ore 12:05 da Monticello per San Cassiano SOPPRESSA

Corsa 49 partirà ore 12:45 da piazza Garibaldi per Monticello

LINEA 45FS ALBA - ASTI

Le corse 4512 (partenza da Asti ore 10:03 per Alba) - 4521 (partenza da Alba ore 11:03 per Asti) - 4514 (partenza da Asti ore 11:03 per Alba) - 4523 (partenza da Alba ore 12:03 per Asti) effettueranno TRANSITO per PASTURA – GAVELLO – TRE STELLE – PERTINACE – ALTAVILLA - ALBA nella tratta ALBA – NEIVE e viceversa.


 

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