Alba, sabato modifiche alle corse dei bus per il Campionato Italiano di Ciclismo

Sabato 27 giugno per il passaggio della gara ciclistica “Campionato Italiano Elite Uomini Piemonte 2026 Asti-Cuneo” Bus Company comunica le variazioni riguardanti il trasporto pubblico dell’area di Alba:

LINEA 1 RACCA – STRADA CAUDA

Corsa 31 in partenza ore 10:33 da Racca viene LIMITATA a piazza Garibaldi

Corsa 26 in partenza ore 10:55 da strada Cauda per Racca SOPPRESSA

Corsa 37 in partenza ore 11:33 da Racca per strada Cauda SOPPRESSA

Corsa 32 in partenza ore 11:55 da strada Cauda per Racca SOPPRESSA

LINEA 2 GALLO – PIAZZA GARIBALDI

Corsa 26 in partenza ore 10:33 da piazza Garibaldi per Castiglione SOPPRESSA

Corsa 49 in partenza ore 11:00 da Castiglione per piazza Garibaldi SOPPRESSA

Corsa 32 in partenza ore 11:33 da piazza Garibaldi per Gallo SOPPRESSA

Corsa 55 in partenza ore 12:03 da Gallo per piazza Garibaldi SOPPRESSA

LINEA 3 VIA VIVARO – RICCA

Corsa 32 in partenza ore 10:30 da Ricca viene LIMITATA a piazza Garibaldi

Corsa 31 in partenza ore 10:55 da via Vivaro per Ricca SOPPRESSA

Corsa 38 in partenza ore 11:30 da Ricca per via Vivaro SOPPRESSA

Corsa 37 in partenza ore 11:55 da via Vivaro per Ricca SOPPRESSA

Corsa 44 in partenza ore 12:30 da Ricca per via Vivaro SOPPRESSA

LINEA 4 MORETTA - VACCHERIA

Corsa 25 in partenza ore 10:18 da Moretta viene LIMITATA a piazza Garibaldi

Corsa 26 in partenza ore 10:48 da Vaccheria per Moretta SOPPRESSA

Corsa 31 in partenza ore 11:18 da Moretta per Vaccheria SOPPRESSA

Corsa 32 in partenza ore 11:48 da Vaccheria per Moretta SOPPRESSA

Corsa 37 partirà ore 12:25 da piazza Garibaldi per Vaccheria

LINEA 5 ALBA - VERDUNO

Corsa 55026 in partenza ore 10:35 da Verduno per Alba transiterà dalla tangenziale di Roddi per autostazione di Alba

Corsa 55029 in partenza ore 11:05 da Alba per Verduno SOPPRESSA

Corsa 55028 in partenza ore 11:35 da Verduno per Alba SOPPRESSA

Corsa 55031 in partenza ore 12:05 da Alba per Verduno SOPPRESSA

Corsa 55030 in partenza ore 12:35 da Verduno per Alba SOPPRESSA

LINEA 6 CIRCOLARE

Dalla corsa n. 21 (partenza ore 10:30) alla corsa n. 37 compresa (partenza ore 12:30) le corse non transiteranno in piazza Cristo Re e viale Vico.

LINEA 7 SAN CASSIANO - MONTICELLO

Corsa 37 in partenza ore 10:35 da San Cassiano viene LIMITATA a piazza Garibaldi

Corsa 38 in partenza ore 11:05 da Monticello per San Cassiano SOPPRESSA

Corsa 43 in partenza ore 11:35 da San Cassiano per Monticello SOPPRESSA

Corsa 44 in partenza ore 12:05 da Monticello per San Cassiano SOPPRESSA

Corsa 49 partirà ore 12:45 da piazza Garibaldi per Monticello

LINEA 45FS ALBA - ASTI

Le corse 4512 (partenza da Asti ore 10:03 per Alba) - 4521 (partenza da Alba ore 11:03 per Asti) - 4514 (partenza da Asti ore 11:03 per Alba) - 4523 (partenza da Alba ore 12:03 per Asti) effettueranno TRANSITO per PASTURA – GAVELLO – TRE STELLE – PERTINACE – ALTAVILLA - ALBA nella tratta ALBA – NEIVE e viceversa.



