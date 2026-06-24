Oasi Giovani, passaggio di consegne tra consigli direttivi

Passaggio di consegne in Oasi Giovani: venerdì pomeriggio il nuovo Consiglio direttivo, insediatosi da appena una settimana, ha incontrato il presidente e i consiglieri uscenti.

Nel corso dell'incontro, Gianfranco Saglione ha parlato dello stato attuale dell'ente, presentando un dossier riassumente i principali contratti di affitto e comodati d'uso.

Il Consiglio direttivo dell'ultimo quinquennio ha illustrato anche i flussi di cassa, gli impegni finanziari, i contributi assegnati ancora da ricevere e le prossime necessità di Oasi Giovani.

I nuovi vertici dell'ente benefico hanno ringraziato i loro predecessori per il lavoro svolto negli ultimi anni, sottolineando la solidità di cui possono godere.

«Da parte mia e di tutto il nuovo il Consiglio direttivo – afferma la presidente Silvana Garello – un sentito grazie a Gianfranco Saglione e a Margherita Testa, Sergio Mondino, Michele Brizio, Romano Bodino, Paolo Cussino e Federica Pio. L'auspicio è di fare altrettanto bene, tenendo fede al mandato che ci è stato assegnato dall'Assemblea dei soci e dal Comune. Sempre operando con spirito di collaborazione ed unità d'intenti, ci riserviamo una fase dedicata alla conoscenza dell'ente nelle sue diverse sfaccettature, poi successivamente definiremo una linea di comportamento che orienterà il nostro mandato».