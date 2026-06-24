Mondovì, temporanee interruzioni elettriche: al lavoro i tecnici di E-distribuzione

La forte richiesta di energia elettrica legata all’ondata di caldo in corso e alcune disfunzioni tecniche, stanno arrecando temporanei disagi alle utenze della rete della Città di Mondovì. ù

In particolare, alcune interruzioni stanno interessando soprattutto il quartiere di Carassone, dove un centinaio di utenti risultano ancora privi di collegamento elettrico.

Gli uffici comunali stanno monitorando la situazione e informano che i tecnici di E-Distribuzione (a cui vanno i ringraziamenti da parte dell’Amministrazione) sono già al lavoro per risolvere gli inconvenienti.



