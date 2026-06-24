Bra, nuova flotta Str per l'igiene urbana. Il Coabser pronto a "internalizzare" il servizio anche negli altri 52 Comuni aderenti

Nel pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno, davanti alla casa comunale di Bra, è stata ufficialmente presentata la nuova flotta di mezzi destinati alla raccolta differenziata cittadina.

All’incontro erano presenti le autorità cittadine e i vertici aziendali: il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore all’ambiente Francesca Amato, gli assessori Francesco "Checco" Matera e Lucilla Ciravegna, il dirigente finanziario del Comune Raffaele Grillo, il presidente di Str Gian Mario Giolito, il presidente del Coabser Enrico Grasso e il direttore operativo di Str Daniele Veronese.

Ad aprire gli interventi è stato il presidente di Str, Gian Mario Giolito, il quale ha sottolineato come il Comune di Bra si sia dimostrato pioniere nella scelta strategica di internalizzare i servizi di igiene urbana. Un modello virtuoso che sarà presto condiviso da altri 52 comuni del consorzio, con l'obiettivo programmatico di pervenire all'internalizzazione di tutti i servizi di raccolta entro febbraio 2028.

Giolito ha inoltre evidenziato l'efficacia del modello organizzativo interno, basato su squadre di 10 operatori: "Una scelta che si ispira a un modello organizzativo vincente, non a caso ripreso tante volte e non solo in ambito aziendalistico – ha sottolineato il presidente – : quello della cellula minima in cui si strutturava la Legione romana, il primo 'team building' della storia". Una visione strategica pienamente condivisa da Enrico Grasso, presidente del Coabser, che ha ribadito la solidità del percorso volto a garantire stabilità, qualità e controllo diretto della gestione pubblica a beneficio dei cittadini.

La parola è poi passata al direttore operativo di Str, Daniele Veronese, che ha portato i saluti del direttore generale Piero Bertolusso. Il direttore operativo ha illustrato nel dettaglio l'alto profilo tecnologico dei nuovi veicoli – marchiati Isuzu, Mitsubishi e Iveco allestiti con attrezzature Iride –, riassumendone i punti di forza in tre pilastri fondamentali: la sicurezza totale, grazie alla guida a destra sui mezzi da 35 e 75 quintali per far scendere l'operatore sempre sul lato marciapiede; la massima ergonomia, ottenuta tramite il cambio automatico su tutta la flotta per ridurre lo stress psicofisico degli autisti; la pulizia integrata, assistita da una vaschetta raccogli-sacco nel sistema volta-cassonetti che evita la dispersione di rifiuti in strada.

Il cuore pulsante del servizio resta comunque il fattore umano. Tutti i relatori hanno tributato un caloroso ringraziamento agli autisti e agli operatori ecologici per l'impegno quotidiano e per i loro suggerimenti pratici, fondamentali per ottimizzare il servizio. Il sindaco Gianni Fogliato e l'assessore Francesca Amato hanno espresso profonda soddisfazione per l'eccellente gestione portata avanti da Str, rivolgendo un ringraziamento particolare al dirigente finanziario del Comune, Raffaele Grillo, per il supporto tecnico e amministrativo che ha permesso di tradurre in realtà questo importante piano di investimenti per la città di Bra.