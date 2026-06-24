Capannoni divelti e danni nel comune di Castelletto Stura, colpito da una tromba d’aria

Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento e da una probabile tromba d’aria, ha causato nel pomeriggio diversi danni a Castelletto Stura.

Le conseguenze del maltempo sono state diffuse sul territorio e hanno visto impegnati i vigili del fuoco in diversi interventi.

Il vento ha infatti divelto la copertura di un capannone nella zona industriale del paese e ha danneggiato il tetto del nuovo polo d’infanzia, inaugurato recentemente.

Un terzo intervento ha riguardato invece un’abitazione privata: la copertura del portico si è ribaltata finendo in un campo e tranciando una linea elettrica diretta verso il cimitero, attualmente senza alimentazione.

Qualche disagio anche alla viabilità: sulla provinciale in direzione di Centallo ll vento ha abbattuto alcuni alberi, così come all’interno del centro abitato di Castelletto Stura, in via Centallo.

Il sindaco Alessandro Dacomo sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione, raccogliendo le segnalazioni dei danni e coordinando le prime verifiche sul territorio.