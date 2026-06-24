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Cronaca | 24 giugno 2026, 16:05

Ciclista cade sulla strada che collega Paesana a Pian Munè: grave al "Santa Croce"

L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Cuneo con l’elicottero di Alessandria del Servizio regionale Elisoccorso

Ciclista cade sulla strada che collega Paesana a Pian Munè: grave al &quot;Santa Croce&quot;

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, per un ciclista vittima di una caduta sulla strada che da Paesana porta a Pian Munè.

Si tratta di un uomo di 54 anni. Al momento non è chiaro se il ciclista sia rovinato a terra a causa di un malore o come conseguenza di una caduta accidentale.

Secondo le prime informazioni diffuse dal 118 il ciclista è stato raggiunto dai sanitari e trasportato presso il Dea dell’ospedale Santa Croce di Cuneo con l’elicottero di Alessandria del Servizio regionale Elisoccorso con un codice di gravità rosso.

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Articolo in aggiornamento

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