MALTEMPO / Forti raffiche di vento, alberi caduti e grandine dal Saluzzese al Braidese

Grandine, pioggia e forti raffiche di vento si sono abbattute nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, sulla Granda.

Fenomeni intensi, localizzati in particolare nel Saluzzese, Cuneese e Braidese. Sono state numerosissime le richieste di intervento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che, in serata, vede ancora diverse squadre impegnate nei comuni di Sommariva Bosco, Cherasco e Sanfrè.

In questa zona a fare i maggiori danni è stata la grandine, mentre a Castelletto Stura una troba d'aria ha divelto numerose coperture, inclusa quella del nuovo polo scolastico (leggi qui).

Alberi caduti e problematiche alla rete elettrica nei comuni di Barge e Bagnolo Piemonte.

Le precipitazioni, come evidenzia il bollettino emesso da Arpa Piemonte, daranno una breve tregua alla morsa di calore che ha interessato il Piemonte in questi giorni, con temperature in lieve diminuzione.

Da domani l'anticiclone di matrice nordafricana si consoliderà ulteriormente sull'Europa centrale, causando sulla nostra regione una nuova intensificazione del caldo: nel fine settimana le temperature potranno raggiungere i 38-39 °C in pianura, aggravando le condizioni di disagio bioclimatico.