La Fondazione Casa di Riposo Paesana ETS ricerca un aiuto cuoco da inserire nel proprio organico con assunzione immediata.
La figura selezionata sarà inserita con contratto a tempo parziale e determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
La risorsa si occuperà di supportare il cuoco nella preparazione dei pasti, nella pulizia e nella gestione della cucina.
L’orario di lavoro sarà part time, su turni da definire, con disponibilità anche nel fine settimana.
Sono richieste una minima esperienza in cucina, attitudine al lavoro di squadra, disponibilità, affidabilità, motivazione e flessibilità negli orari.
In riferimento alla normativa sulla trasparenza salariale entrata in vigore in Italia dal 7 giugno 2026, Decreto legislativo n. 96/2026, recepita la Direttiva UE 2023/970 il contratto applicato sarà il CCNL UNEBA – 5° livello, con stipendio lordo mensile a tempo pieno pari a 1.432,66 euro per quattordici mensilità, riproporzionato in base alla percentuale di part time.
La sede di lavoro è presso la Fondazione Casa di Riposo Paesana ETS, in via Margaria 6 a Paesana.
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura all’indirizzo email info@casariposopaesana.it oppure contattare la segreteria, in orario di ufficio, al numero 0175 94254.