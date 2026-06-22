Lilt e Camera di Commercio di Cuneo premiano undici studenti dei percorsi della ristorazione

Con la cerimonia di venerdì 19 giugno presso il CFP Cemon di Mondovì si è conclusa la consegna delle borse di studio previste dal progetto “Mangiar Bene, Star Bene – Educazione alimentare e consapevolezza per i futuri professionisti della ristorazione”, promosso da LILT Cuneo in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giolitti Bellisario” di Mondovì, dell’ENAIP di Cuneo e del CFP Cemon di Mondovì in un percorso formativo dedicato al rapporto tra alimentazione, salute e benessere. Accompagnati dalla nutrizionista Barbara Giordano e dalla psicologa Antonella Marenchino della LILT Cuneo, i ragazzi hanno approfondito i principi della corretta alimentazione e hanno poi trasformato quanto appreso in esperienze concrete, preparando cene e aperitivi della salute aperti alla cittadinanza.

Le iniziative hanno registrato partecipazione e apprezzamento, confermando come la prevenzione possa trovare nella cucina, nella cultura alimentare e nella formazione dei futuri professionisti della ristorazione uno strumento concreto di educazione e di responsabilità verso la comunità.

Le prime borse di studio erano state consegnate il 21 maggio agli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giolitti Bellisario” di Mondovì:

Tallone Annalisa , classe 4E;

, classe 4E; Tonello Francesca, classe 5E.

Il 27 maggio, presso l’ENAIP di Cuneo, sono stati premiati:

Oggero Chiara ;

; Inaudi Carlotta ;

; Proietti Renato Andrei.

Con la consegna conclusiva del 19 giugno, presso il CFP Cemon di Mondovì, hanno ricevuto la borsa di studio:

Mino Giosuè ;

; Ouajqe Omar ;

; Barroero Eleonora ;

; Zinola Adele ;

; Bovetti Mirco ;

; Moubsset Jasmine.

Le borse di studio sono dedicate alla memoria di Silvio Piumatti, che con il sorriso e il suo spirito conciliante ha saputo farsi voler bene da chiunque abbia incrociato il suo cammino. LILT Cuneo e Camera di Commercio di Cuneo ne onorano la figura, conservando il ricordo di un uomo buono, scomparso troppo presto.

"Il progetto - dichiarano Enrico Collidà presidente LILT Cuneo e Patrizia Mellano segretario generale della Camera di Commercio di Cuneo - ha rappresentato un’occasione di crescita per gli studenti, chiamati a riconoscere che il cibo non è soltanto competenza professionale, gusto e tradizione, ma anche prevenzione, cura di sé e attenzione agli altri".

LILT Cuneo e Camera di Commercio di Cuneo ringraziano gli studenti premiati, i docenti, le direzioni scolastiche e formative, i professionisti coinvolti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del percorso.

Mangiar bene significa anche imparare a volersi bene.