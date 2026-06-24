MOTORI / La scomparsa di Roberto Boano, ex concessionario e pilota caragliese

Una di quelle notizie che non vorresti mai sentire, quella riguardante la scomparsa di Roberto Boano, classe 1950, noto ex concessionario e pilota caragliese.

[Il pilota caragliese in sella alla Husqvarna 500]

Distintosi in gare di motocross a livello italiano e internazionale, conseguendo risultati di prestigio, si è in seguito dedicato ai rally motociclistici, distinguendosi in particolare in alcune Parigi-Dakar. Negli ultimi anni aveva poi preso parte ad alcune manifestazioni fuoristradistiche non competitive.

Fondò una scuola di motocross a Caraglio avendo quali allievi piloti che, grazie anche ai suoi insegnamenti, ben figurarono sulle piste della nostra regione e non solo. Tra questi il dronerese Enrico Garino, il buschese Roberto Osenda, il cervaschese Lorenzo Dutto, intanto scomparso, e tanti altri, che hanno raggiunto buoni risultati.

[Roberto Boano ripreso a Busca con la Gilera Bessone 175, all'inizio della carriera - Foto Diemme]

Poco tempo fa era mancato un suo grande amico, Enzo “Ociu” Costamagna. Con loro spariscono due tasselli del motocrossismo provinciale.

Da stabilire la data dei funerali.