Nuovo Ospedale di Cuneo, la sentenza del Consiglio di Stato dopo l’estate

Nel corso dell’udienza di oggi, giovedi 25 giugno, il Consiglio di Stato sezione III ha portato in discussione l’appello di Inc avverso la sentenza con la quale il TAR Piemonte aveva rigettato il ricorso della Società contro la bocciatura del partnerariato per la costruzione del nuovo ospedale di Cuneo.
Dopo ampia discussione e ascoltate le parti è stata chiusa l'udienza con previsione di sentenza indicativamente entro due mesi.
L’Azienda ospedaliera prosegue quindi, secondo i tempi stabiliti, con la procedura già avviata relativamente al progetto di fattibilità tecnico economica.