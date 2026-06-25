Valorizzazione della castanicoltura, domani il primo incontro a Cuneo per l'atto di indirizzo

Un appuntamento di importanza strategica per il futuro e la tutela del comparto castanicolo locale si terrà venerdì 26 giugno presso il Salone d'Onore del Comune di Cuneo, situato in Via Roma, 28. L'evento vede il supporto istituzionale della Città di Cuneo e della Provincia di Cuneo.



Il programma dell'incontro si articolerà in due momenti salienti:



* Ore 14.00: Il pomeriggio si aprirà con la presentazione ufficiale del manifesto per i 90 anni della storica Fiera del Marrone. Durante questo spazio, verrà dato risalto al tema "New York e la vocazione internazionale della fiera del Marrone", sottolineando l'apertura e il prestigio globale raggiunto dalla manifestazione.

* Ore 14.30: A seguire, si terrà l'incontro istituzionale dedicato alla sottoscrizione del primo atto di aggregazione tra Comuni. Questo documento fondamentale fa seguito all'approvazione degli ordini congiunti volti alla tutela e alla valorizzazione della castanicoltura. La firma di questo atto ha lo scopo preciso di istituire formalmente la Rete dei Comuni Castanicoli della Provincia di Cuneo.



Questa giornata rappresenta un traguardo fondamentale per strutturare una rete territoriale unita, capace di promuovere attivamente un settore che costituisce un patrimonio agricolo, paesaggistico ed economico inestimabile per l'intera provincia.