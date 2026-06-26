Bra si tinge di azzurro, Federico Labate convocato in nazionale per gli Europei cadetti di judo

Fa sempre piacere quando raccontiamo storie di giovanissimi di successo, soprattutto se sono di Bra. E cosa c'è poi di più entusiasmante delle imprese sportive?

Dopo gli ottimi risultati ottenuti a livello italiano e continentale, Federico Labate parteciperà alla spedizione azzurra under 18, nei pesi massimi (+90), per il Campionato europeo cadetti di judo, in programma a Las Palmas Gran Canaria dal 29 giugno al 1° luglio prossimi.

Una convocazione meritata per il 16enne braidese, che adesso sta rifinendo al meglio la condizione, in modo da arrivare preparato a questo importante appuntamento in terra spagnola, dove darà il meglio di sé.

Viene da esclamare: "Solo 16 anni?". Cioè a 16 anni molti ragazzi se ne stanno sul divano a decidere che fare nel weekend oppure sono incollati a smartphone e playstation. Lui, invece, ha raggiunto già un grandioso traguardo sportivo.

Federico Labate, nato e cresciuto a Bra sul tatami di Nino Carnebianca, due anni fa si è trasferito all'Akiyama di Settimo Torinese dei fratelli Pierangelo e Massimo Toniolo, dove ha continuato a raccogliere soddisfazioni che sono frutto di tanta fatica ed allenamenti, la materia di cui sono fatti i sogni. Avanti così!