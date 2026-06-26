Alba: interruzione energia elettrica in Corso Cortemilia mercoledì 1 luglio

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, mercoledì 1 luglio 2026 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 in Corso Cortemilia 86/b.
Nel Comune di Diano d'Alba in Via Alba Cortemilia da 86 a 90° e in Via Alba Cortemilia cantiere.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.