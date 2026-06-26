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Attualità | 26 giugno 2026, 12:20

Addio a Pier Luigi Cocito, ex urologo all'ospedale di Cuneo

Scomparso all'età di 84 anni, i funerali saranno celebrati sabato 27 giugno alle 15.30 nella cappella di “Villa fiorita” a Peveragno

Addio a Pier Luigi Cocito, ex urologo all'ospedale di Cuneo

Addio a Pier Luigi Cocito, scomparso all'età di 84 anni a Peveragno.

A lungo al servizio del sanità cuneese, era stimato e riconosciuto per la sua professionalità, soprattutto come urologo presso l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Si è spento presso la residenza Villa Fiorita di Montefallonio, dove era ospite. I funerali saranno celebrati sabato 27 giugno alle 15.30 nella cappella della struttura. A seguire, la salma sarà accompagnata al tempio crematorio di Bra.

Lascia la moglie Lella, i figli Federica con Andrea, Fabrizio con Elena e il nipote Federico.

s.a.

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