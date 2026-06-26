Cherasco conquista la sesta “Spiga Verde” consecutiva

Il Comune di Cherasco si conferma tra le eccellenze italiane nella gestione sostenibile del territorio rurale, ottenendo per il sesto anno consecutivo il riconoscimento di “Spiga Verde”, assegnato da FEE Italia. La cerimonia nazionale di consegna si è svolta il 25 giugno a Roma, nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza del vicesindaco Umberto Ferrondi e dell’assessore all’Agricoltura Agnese Dogliani.

Il programma Spighe Verdi, promosso in collaborazione con Confagricoltura, premia i Comuni a vocazione agricola che adottano politiche virtuose in ambito ambientale, paesaggistico e socio-economico. Si tratta non solo di un riconoscimento simbolico, ma di una vera e propria certificazione che attesta la qualità delle scelte amministrative orientate allo sviluppo sostenibile.

Il risultato ottenuto da Cherasco si inserisce in un contesto regionale particolarmente virtuoso: il Piemonte si conferma infatti al primo posto in Italia per numero di Comuni premiati, con 22 realtà insignite del riconoscimento, tra cui Alba, Bra, Barolo, Canelli, Monforte d’Alba e Santo Stefano Belbo.

"Siamo stati molto contenti di aver partecipato personalmente alla cerimonia di Roma – dichiarano Ferrondi e Dogliani –. Ottenere questo prestigioso riconoscimento per il sesto anno consecutivo rappresenta una conferma importante del percorso intrapreso. È motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire su questa strada, promuovendo un modello di sviluppo che coniughi tutela del paesaggio, agricoltura e qualità della vita".

Gli amministratori sottolineano come la “Spiga Verde” rappresenti il risultato di un impegno costante verso la salvaguardia ambientale, la valorizzazione delle produzioni locali e una crescita equilibrata del territorio, elementi che continuano a caratterizzare l’azione amministrativa del Comune.