Il Centro di incontro di Bra apre le sue porte per fronteggiare il gran caldo

Per fare fronte alla grande ondata di caldo di queste settimane e aiutare la popolazione anziana a trascorrere i momenti più caldi della giornata in compagnia e sicurezza, il Comune di Bra e il Direttivo del Centro di incontro comunale hanno deciso di aprire i locali condizionati di via Montegrappa 3 a tutti i cittadini over 65, anche se non tesserati, per tutti i week end fino alla fine del mese di luglio dalle 15 alle 18.

Il Centro anziani braidesi si trasformerà così in un “rifugio fresco” per la comunità e nello stesso tempo questa diventerà l’occasione per far scoprire a nuove persone le tante iniziative organizzate dalla struttura comunale, dal gioco delle carte a quello del biliardo, dalla danza ai semplici pomeriggi trascorsi in compagnia.

Peraltro, il tema del caldo sarà oggetto di un incontro ospitato all’interno del centro nella serata di giovedì 9 luglio, a partire dalle 20,30, che sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Professionisti forniranno ai presenti consigli per gestire al meglio le temperature estive: buone pratiche quotidiane per mantenere fresca l’abitazione, indicazioni su corretta alimentazione ed idratazione, corretta gestione dei farmaci nonché sui servizi di supporto operativi sul territorio.

Tutti sono invitati a partecipare.