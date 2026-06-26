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Attualità | 26 giugno 2026, 12:30

Il Centro di incontro di Bra apre le sue porte per fronteggiare il gran caldo

Tutti i weekend fino alla fine del mese di luglio dalle 15 alle 18

Il Centro di incontro di Bra apre le sue porte per fronteggiare il gran caldo

Per fare fronte alla grande ondata di caldo di queste settimane e aiutare la popolazione anziana a trascorrere i momenti più caldi della giornata in compagnia e sicurezza, il Comune di Bra e il Direttivo del Centro di incontro comunale hanno deciso di aprire i locali condizionati di via Montegrappa 3 a tutti i cittadini over 65, anche se non tesserati, per tutti i week end fino alla fine del mese di luglio dalle 15 alle 18.

Il Centro anziani braidesi si trasformerà così in un “rifugio fresco” per la comunità e nello stesso tempo questa diventerà l’occasione per far scoprire a nuove persone le tante iniziative organizzate dalla struttura comunale, dal gioco delle carte a quello del biliardo, dalla danza ai semplici pomeriggi trascorsi in compagnia.

Peraltro, il tema del caldo sarà oggetto di un incontro ospitato all’interno del centro nella serata di giovedì 9 luglio, a partire dalle 20,30, che sarà aperto a tutta la cittadinanza. 

Professionisti forniranno ai presenti consigli per gestire al meglio le temperature estive: buone pratiche quotidiane per mantenere fresca l’abitazione, indicazioni su corretta alimentazione ed idratazione, corretta gestione dei farmaci nonché sui servizi di supporto operativi sul territorio.

Tutti sono invitati a partecipare.

cs

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