Stroppo, il sindaco ringrazia la Provincia per i lavori sui ponti

Il sindaco di Stroppo, Andrea Salsotto, esprime pubblicamente il proprio ringraziamento alla Provincia di Cuneo per gli interventi di sistemazione di tre ponti stradali sul territorio comunale, recentemente conclusi.

In una nota indirizzata al presidente della Provincia, Luca Robaldo, il primo cittadino sottolinea la qualità e l’efficienza con cui sono stati portati a termine i lavori, evidenziando come si tratti di un esempio positivo in un contesto in cui, spesso, le opere pubbliche incontrano difficoltà o non riescono a soddisfare pienamente le aspettative.

Il ringraziamento è esteso anche ai tecnici coinvolti, l’ingegnere S. Nicola e il geometra F. Odasso, al capocantoniere F. Blengio e alla ditta esecutrice Bertolotti Costruzioni, per la professionalità dimostrata e per aver realizzato gli interventi “a perfetta regola d’arte”.

"Abbiamo un esempio concreto di come, con perizia ed efficienza, la Provincia di Cuneo abbia provveduto alla sistemazione di tre ponti stradali in maniera esemplare", sottolinea Salsotto, rimarcando l’importanza di interventi puntuali per la sicurezza e la viabilità nelle aree montane.