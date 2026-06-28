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Rinnovato il direttivo del Toro Club Mondovì
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Curiosità | 28 giugno 2026, 16:52

Rinnovato il direttivo del Toro Club Mondovì

Confermati ancora per i prossimi tre anni presidente Luca Voarino e Bruno Balocco vicepresidente. Edoardo Tonelli sarà ancora il tesoriere

Rinnovato il direttivo del Toro Club Mondovì

Rinnovato il direttivo del Toro Club Mondovì

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio Direttivo del Toro Club Mondovì per il prossimo triennio 2026/29.

Sono stati confermati il presidente e il vicepresidente che saranno ancora Luca Voarino e Bruno Balocco mentre Edoardo Tonelli sarà ancora il tesoriere. 

Claudio Dardanello sarà il nuovo segretario e Mauro Griseri sarà ancora consigliere.

Subentrano Andrea Ferrero che si occuperà dei "social" e Ivo Luciano.

Il Direttivo, che si è insediato formalmente il 25 giugno, saluta i soci e i simpatizzanti e augura a tutti una buona estate dando a tutti l'appuntamento per la stagione 2026/27 a settembre.

Pallone d'oro alla carriera per Franco Ferrero della Croce d'Oro!

"Che serata ieri sera.... cibo, divertimento....ma anche un po' di malinconia..... dopo 44 anni la Croce d'Oro chiude... per Franco e Silvana sarà il giusto e meritato riposo ma a noi mancherà.

Soprattutto a noi tifosi del Toro.

Quante cene del Club, quanti giocatori e personaggi del Toro sono passati negli anni da Franco!!

Con la sua passione e la sua fede granata era in grado di coinvolgere ed affascinare tutti, un vero "cuore granata", andare alla "Croce d'Oro" era un'esperienza, non solo culinaria

Grazie quindi a Franco e Silvana da tutto il Toro Club Mondovì e da tutti i tifosi granata"

c.s.

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