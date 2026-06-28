Rinnovato il direttivo del Toro Club Mondovì

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio Direttivo del Toro Club Mondovì per il prossimo triennio 2026/29.

Sono stati confermati il presidente e il vicepresidente che saranno ancora Luca Voarino e Bruno Balocco mentre Edoardo Tonelli sarà ancora il tesoriere.

Claudio Dardanello sarà il nuovo segretario e Mauro Griseri sarà ancora consigliere.

Subentrano Andrea Ferrero che si occuperà dei "social" e Ivo Luciano.

Il Direttivo, che si è insediato formalmente il 25 giugno, saluta i soci e i simpatizzanti e augura a tutti una buona estate dando a tutti l'appuntamento per la stagione 2026/27 a settembre.

Pallone d'oro alla carriera per Franco Ferrero della Croce d'Oro!

"Che serata ieri sera.... cibo, divertimento....ma anche un po' di malinconia..... dopo 44 anni la Croce d'Oro chiude... per Franco e Silvana sarà il giusto e meritato riposo ma a noi mancherà.

Soprattutto a noi tifosi del Toro.

Quante cene del Club, quanti giocatori e personaggi del Toro sono passati negli anni da Franco!!

Con la sua passione e la sua fede granata era in grado di coinvolgere ed affascinare tutti, un vero "cuore granata", andare alla "Croce d'Oro" era un'esperienza, non solo culinaria

Grazie quindi a Franco e Silvana da tutto il Toro Club Mondovì e da tutti i tifosi granata"