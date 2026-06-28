Banca Finanza, sotto l’ombrellone un numero da Oscar con Ghisolfi e Patuelli

È in fase di diffusione il più recente numero del magazine, di riferimento del settore bancario soprattutto del centro nord e del Nord Ovest d’Italia, diretto dal Professor Beppe Ghisolfi e dedicato, in copertina, al conferimento dello speciale Premio al Merito al Presidente dell’Abi Antonio Patuelli, che si appresta, nel corrente mese di luglio, a ottenere la settima riconferma al vertice dell’Associazione bancaria italiana.



La rivista, edita da Newspaper Milano, concentra il proprio risalto principale sulla cerimonia che, il 7 maggio scorso, è stata ospitata nel Grand hotel Principi di Piemonte per insignire gli Istituti di credito che, nell’ambito delle rispettive categoria di appartenenza dimensionale, si sono contraddistinte per le migliori performances patrimoniali, organizzative, tecnologiche, di gestione del capitale umano e del personale e di prossimità alla Clientela finale di famiglie e imprese.

Il Direttore responsabile Ghisolfi, nel proprio editoriale di introduzione del nuovo numero del Magazine, esprime parole di elogio nei confronti del ruolo istituzionale e di alta diplomazia associativa e sindacale svolto dal Presidente Patuelli nel corso dei 6 mandati presidenziali finora svolti, nel rapporto con gli interlocutori pubblici, con i vari soggetti del settore bancario, con le rappresentanze lavorative, con le altre forze imprenditoriali e sociali, nell’ottica di garantire la massima aderenza delle attività creditizie alle sfide congiunturali, strutturali e macro finanziarie del Paese.