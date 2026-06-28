E' il giorno della Granfondo Fausto Coppi. Febbre da due ruote e tante proposte per trascorrere la domenica

Spettacolare e attesissimo appuntamento con la “Granfondo Fausto Coppi” www.faustocoppi.net/new/

Questo l'evento clou di una bollente domenica in Granda.

In evidenza alcune sagre paesane, con passeggiate enogastronomiche come quelle di Melle e Verzuolo e l’iniziativa “Manifesta bellezza” con 40 beni culturali aperti e visitabili in Granda.

Completano l’offerta mercatini, concerti, mostre d’arte e di fotografie, camminate nella natura e numerose feste patronali.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

“Manifesta Bellezza” è il titolo del fine settimana che Fondazione CRC dedica ai beni culturali della provincia di Cuneo: il 27 e 28 giugno sarà possibile visitare 40 beni culturali in provincia di Cuneo, restaurati nel corso degli anni grazie al contributo della Fondazione CRC.

Ecco l’elenco dei luoghi visitabili:

Alba Palazzo vescovile di Alba Andonno Confraternita Santa Croce di Andonno Bagnasco Borgo e fortificazioni di Bagnasco Bastia Mondovì Cappella di San Fiorenzo Borgo San Dalmazzo MEMO4345 Bra Museo Civico Craveri di Storia Naturale Bra La Zizzola, casa dei braidesi Bra Museo del Giocattolo di Bra Bra Museo Civico di Archeologia, Storia, Arte Palazzo Traversa Caprauna Cappella di san Sebastiano – murales mosaico Casotto Castello di Casotto Cavallermaggiore Chiesa di Santa Croce e San Bernardino Ceva Duomo di Ceva Corneliano d’Alba Torre di Corneliano d’Alba Cuneo Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico Cuneo Archivio storico Nuto Revelli Cuneo Chiesa Cattedrale di Santa Maria del Bosco e di San Michele Arcangelo Dronero Monastero di S. Antonio e Ostello del monastero Govone Castello Reale di Govone Magliano Alfieri Cappella Gentilizia Castello Alfieri Manta Castello Della Manta Marene Confraternita di S. Giovanni Decollato e della Misericordia Mombasiglio Sito Archeologico S. Andrea Monasterolo Casotto Castello di Monasterolo Casotto – Casa forte Mondovì Museo Civico della Stampa di Mondovì Mondovì Sede de Centro Studi Monregalesi , già Monte di Pietà di Mondovì Mondovì Complesso Monumentale dei Padri Filippini Monterosso Grana Museo Terra del Castelmagno Nucetto Polo museale di Nucetto Ormea Borgo e castello di Ormea Piozzo Chiesa dell’alba Rosa Racconigi Parco del Castello di Racconigi – Complesso della Margaria Rodello Chiesa dell’Immacolata – Museo Dedalo Montali Sale San Giovanni Pieve di San Giovanni Battista Spinetta Chiesa Natività di Maria Santissima Stroppo Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista – Stroppo Villar San Costanzo Chiesa di San Costanzo al Monte Vinadio Forte di Vinadio Viola Cappella di San Giacomo di Viola.

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CUNEO

FAUSTO COPPI

Domenica 28 giugno si disputa la gran fondo cicloamatoriale internazionale cuneese. La “Fausto Coppi” si ripresenterà puntuale con la partenza da piazza Galimberti a Cuneo. Giunta alla sua 37ª edizione, la manifestazione propone di nuovo i suoi due celebri percorsi: Granfondo di 172 km e 4.300 metri di dislivello e Mediofondo di 111 km e 2.500 metri di dislivello. Info: www.faustocoppi.net/new/

CUNEO - SAN PIETRO DEL GALLO

GALLO RAMPANTE

Proseguono i festeggiamenti nella frazione con eventi gastronomici come “Scegli la tua cena”, celebrazioni religiose, aperitivi, raviolata, balli occitani e serate folk. Info: www.facebook.com/GalloRampante

CUNEO

MOSTRA A PALAZZO SAMONE

Domenica 28 giugno, dalle ore 15 alle ore 18, a Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi, sarà visitabile la mostra "La verità è nell'ombra", omaggio a Berto Ravotti 1924-2014. Info: https://www.grandarte.it/

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ALBA SOTTERRANEA

Domenica 28 giugno, con ritrovo in piazza Risorgimento (detta “del Duomo”), di fronte al municipio o all’ufficio turistico, sono possibili le visite alle radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista. Info: ambientecultura.it

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BAGNOLO PIEMONTE

ARSENALE DELLA PACE

Domenica 28 giugno, alle ore 21, in piazza G. Paire, arriva l'Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace del Sermig. L’ingresso al concerto prevede un ticket d’ingresso simbolico; il ricavato verrà devoluto ai progetti sostenuti da Suoni dal Monviso ed elencati sul sito del festival. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BERGOLO

I SUONI DELLA PIETRA

Domenica 28 giugno, alle ore 17, presso il Teatro della Pietra, concerto “Slmcha! Il violino danzante e le voci di Hakolot”. Info: www.comune.bergolo.cn.it/

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BERNEZZO

FESTA PATRONALE

Domenica 28 giugno festa di SS Pietro e Paolo, con programma ricco di eventi musicali, di arte e cerimonie religiose. Domenica chiuderà alle 17.30 il concerto della Banda Musicale di Bernezzo insieme alla banda “Demunteisa” e quella di Ventimiglia.

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BORGO SAN DALMAZZO

MUNSE MUSIC FESTIVAL

Domenica 28 giugno, dalle ore 12, giornata in collaborazione con Slow Food con degustazioni e prodotti del territorio e dalle 16 musica ed esibizioni live. Info: https://event1.it/e/borgo-san-dalmazzo-munse-music-festival

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BRA

WOMEN ART BRA - BIENNALE DELLA CREATIVITA' FEMMINILE

Domenica 28 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 20, presso il Movicentro, apertura della mostra collettiva “Women Art Bra”. Disegni, dipinti, sculture, incisioni, grafica, fotografia e molto altro, tutto al femminile. Ingresso libero. Info: www.womenartbra.it/it

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CANOSIO

PASSEGGIATE CON GLI ALPACA

Domenica 28 giugno, tornano le passeggiate con gli alpaca organizzate da MairAlpaca. Le passeggiate si terranno alle ore 10, 13.30 e 15.30, con durata di circa 1 ore e 30 minuti, dislivello di 150 metri. Evento a pagamento. Info: 349 68 00 643.

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CASTELDELFINO

TOUR GUIDATI E MUSICA

Domenica 28 giugno dalle 15.30 con partenza di fronte alla chiesa di Santa Margherita, tour alla scoperta della Castellata. Dalle 17.30 musica con il chitarrista Carlo Pignatta con ingresso libero. Info: 346 95 07 422.

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CASTELLETTO STURA

ESCAPE BIKE TOUR

Domenica 28 giugno, alle ore 10 partenza dell’appuntamento “Escape Bike Tour”, ciclismo e gioco di squadra ad enigmi, su un percorso di 17 km nel circondario. Ad ogni tappa punto ristoro. Iniziativa gratuita per under 34, al costo di 5 euro per over 34. Info: 333 11 62 880.

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CERESOLE D’ALBA

MUSEO DELLA BATTAGLIA

Domenica 28 giugno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, visite guidate gratuite al muBATT - Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544.Il percorso di visita ha l’obiettivo di raccontare la battaglia ed evidenziare lo stretto legame tra il territorio di Ceresole d’Alba e la sua straordinaria storia, ricca di vicissitudini. Info: www.turismoinlanga.it/it/museo-della-battaglia-ceresole-dalba/

CEVA

APERITIVI AL FORTE DI CEVA

Domenica 28 giugno saranno disponibili due turni di visita al forte, alle ore 17 e alle 18. L’evento prevede una passeggiata guidata lungo i resti delle mura e i camminamenti del Forte, accompagnata da racconti e curiosità storiche. Il percorso si concluderà al belvedere panoramico, dove i partecipanti potranno gustare un aperitivo con vista. Info: 389 28 44 372.

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CHERASCO

MOSTRA CATY TORTA

Ultimo week end a Palazzo Salmatoris di “L’equilibrio dello spazio”, importante mostra dedicata a Caty Torta (Torino, 1920–2014), figura originale e indipendente dell’arte italiana del Novecento. Info: www.turismoeventicherasco.it

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CHIUSA PESIO

CASTANETUM FLOWER FESTIVAL

Domenica 28 giugno prenderanno il via gli eventi legati a “Castanetum Flower Festival”, manifestazione nazionale diffusa, con incontri, mostra fotografica, passeggiate percorsi visivi e altro. Info: https://event1.it/e/chiusa-di-pesio-castanetum-flower-festival

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DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 28 giugno, alle 10.30 e alle 15.30 saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: www.vallesturaexperience.it

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DRONERO - ARCHERO

AGRIAPERITIVO

Domenica 28 giugno proseguono gli eventi dell’Agriaperitivo in zona Archero. Musica dal vivo e spettacolo de “Il Gecko”, serata DJ, aperi-pilates e aperitivo musicale tra gli eventi in programma. Info: 344 51 69 099.

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GUARENE

COLLINE IN MUSICA

Domenica 28 giugno, alle ore 18.30 a Palazzo Re Rebaudengo concerto del Delian::Quartett, nell’ambito della rassegna Colline in Musica. Info: https://roeroculturalevents.it

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MANTA

FIORI AL RITMO DELLE STAGIONI

Domenica 28 giugno, alle ore 11.30, 14.45 e 16, ultimo appuntamento di "Fiori al ritmo delle stagioni", visite guidate speciali negli spazi verdi del Castello della Manta organizzate dal FAI, durante le quali si approfondirà la conoscenza della flora stagionale presente. Info: https://fondoambiente.it/

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MELLE

SUPERMELLE

Domenica 28 giugno si svolgerà la 21ª edizione della "SuperMelle", passeggiata enogastronomica con i sapori tipici del territorio, dall’aperitivo al dolce. Organizzata dalla Pro Loco, partenze dalle 10 alle 14.Info: 0175/978031 - 338 84 78 525 www.facebook.com/reel/1333065268973644

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MONDOVÌ

MERCATINO

Domenica 28 giugno, torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: www.casamalta.it

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MONTEROSSO GRANA – SAN PIETRO

Nel week end sarà visitabile, in orario di apertura del museo EXPA - Terra del Castelmagno, la mostra fotografica "Cenerentole - Storie di radici di cristallo" di Enza Merazzi a cura di Daria Piccotti. Ingresso libero. Info: www.terradelcastelmagno.it

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ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Domenica 28 giugno, dalle 9 alle 19, Nel cuore del centro storico di Ormea, tornano i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.

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OSTANA

PREMIO OSTANA

Nel week end, nel piccolo borgo della valle Po si terrà la 18a edizione del premio Ostana – Scritture in lingua madre, ispirato quest’anno a un verso del poeta occitano Joan Bodon “La libertà sta sul margine”.

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RACCONIGI

TROVAROBE

Domenica 28 giugno, dalle ore 7.30 alle ore 18, le vie del centro storico ospiteranno il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

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SALE SAN GIOVANNI

NON SOLO ERBE

Domenica 28 giugno, si svolgerà la XXVI Fiera Regionale delle piante officinali e delle erbe aromatiche. Esposizione degli stand dalle ore 10 alle 20, eventi culturali, gastronomici e animazione per adulti e bambini. Info: https://www.turismosalesangiovanni.it/

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SAMPEYRE

FESTA SS PIETRO E PAOLO

Nel week end il paese della valle Varaita festeggia i patroni SS. Pietro e Paolo. Info: 392 44 78 612. Domenica 28 giugno alle ore 21.45 spettacolo pirotecnico.

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VERZUOLO

SAGRA DELL’AGNOLOTTO

Domenica 28 giugno camminata enogastronomica "Camina e Mangia a la Vila ed Versol", con partenze scaglionate dalle 11 alle 13.30 da piazza Willy Burgo, percorso accessibile di circa 4 chilometri che unisce il trekking leggero alla grande cucina, attraversando un aperitivo e cinque tappe golose. Dalle 14.30, nel Parco del Castello balli occitani, magie e animazione. Per l'occasione, alle ore 15.30 e 17, straordinaria opportunità di visite guidate al Castello medievale. Si chiuderà la sera, con l'ultima apertura degli stand gastronomici accompagnato da Casa Peyretti Show direttamente da Rete7. Info: https://villadiverzuolo.it/pro-loco/pro-loco-villa-di-verzuolo/

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VINADIO

VINNAI CHANTO FORT

Domenica 28 giugno incontri tra culture musicali nell’ambito di “Vinai Chanto Fort”, con il coinvolgimento di corali, cori polifonici e cori locali. Info: www.visitstura.it/agenda/news/vinai-chanto-fort-vinadio-canta-forte/