Arpa conferma l'allerta gialla per la giornata odierna e la estende a tutta la Granda

Allerta Gialla per temporali sul Piemonte occidentale e meridionale (sulle zone alpine C-D-E-F, pianure L ed M e rilievi meridionali zone G e H).

Dal pomeriggio tempo instabile a ridosso delle Alpi e sulle pianure con temporali più diffusi dalle valli occidentali e verso le pianure di Torinese e Cuneese, in successivo spostamento verso Astigiano e Alessandrino.

Sono attesi valori localmente forti, con intense raffiche di vento e locali grandinate. Domani ancora tempo instabile nel pomeriggio, anche se per domani l'allerta al momento è verde, quindi probabilmente i fenomeni saranno meno violenti.

Le temperature massime sono in diminuzione.