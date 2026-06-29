 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 29 giugno 2026, 13:13

Arpa conferma l'allerta gialla per la giornata odierna e la estende a tutta la Granda

Nessuna area della provincia resta esclusa dai violenti temporali previsti per il pomeriggio di oggi 29 giugno

Arpa conferma l'allerta gialla per la giornata odierna e la estende a tutta la Granda

Allerta Gialla per temporali sul Piemonte occidentale e meridionale (sulle zone alpine C-D-E-F, pianure L ed M e rilievi meridionali zone G e H). 

Dal pomeriggio tempo instabile a ridosso delle Alpi e sulle pianure con temporali più diffusi dalle valli occidentali e verso le pianure di Torinese e Cuneese, in successivo spostamento verso Astigiano e Alessandrino. 

Sono attesi valori localmente forti, con intense raffiche di vento e locali grandinate. Domani ancora tempo instabile nel pomeriggio, anche se per domani l'allerta al momento è verde, quindi probabilmente i fenomeni saranno meno violenti.

Le temperature massime sono in diminuzione. 

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium