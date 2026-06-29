Due settimane di scuola estiva a Tarantasca: esperienze, laboratori e comunità per i bambini della primaria [FOTO]

Si sono concluse con grande soddisfazione le due settimane di Scuola Estiva organizzate a Tarantasca nelle prime settimane successive alla conclusione dell’anno scolastico. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo di Centallo nell’ambito del Patto Educativo di Comunità, ha rappresentato un’importante occasione di crescita, socializzazione e apprendimento per circa 25 alunni della scuola primaria.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di genitori, volontari del territorio, assistenti e insegnanti, che hanno contribuito a costruire un ricco programma di attività educative e laboratoriali, offrendo ai bambini l’opportunità di avvicinarsi a molteplici realtà e competenze.

Tra le esperienze proposte, particolarmente apprezzata è stata la visita al laboratorio del legno da Matteo Garnero di Woodmorning – Meis da Bosc, che ha offerto ai partecipanti un primo assaggio di un interessante progetto che prenderà avvio nel prossimo autunno.

Non sono mancati i momenti di gioco e aggregazione presso l’Oratorio, coordinati da Vilma Giordanengo, che ha inoltre curato diversi laboratori creativi dedicati all’uncinetto, alla pittura, ai giochi di carte e ai giochi da tavolo.

Grande interesse ha suscitato anche l’incontro di lettura e scrittura creativa “Immaginiamo di costruire insieme un libro”, condotto dall’insegnante e scrittrice Iva Osenda, che ha accompagnato i bambini in un percorso di fantasia e creatività.

I partecipanti hanno inoltre avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il mondo del benessere fisico grazie all’esperienza di ginnastica e fisioterapia proposta dalla dott.ssa Simona Ambrosino, e di cimentarsi in attività manuali con i laboratori di lavorazione del legno guidati da Andrea Nicole Lopez Ramos.

Particolarmente significativa è stata anche la mattinata dedicata all’educazione civica e alla cittadinanza attiva, durante la quale i bambini hanno visitato il Municipio, incontrato il Sindaco Giancarlo Armando, il ViceSindaco Bruna Giordano, i consiglieri Manuel Cesana e Nicolò Bertaina insieme ai dipendenti comunali dei vari uffici. Successivamente hanno partecipato a un coinvolgente quiz tematico presso lo Spazio Giovani T-Centro.

Tra le attività più originali, infine, l’incontro con Data Meteo e Gabriele Ghibaudo presso la stazione meteorologica di Tarantasca, dove i ragazzi hanno potuto scoprire i principi della meteorologia e osservare da vicino gli strumenti utilizzati per il monitoraggio del tempo atmosferico.

La giornata finale, particolarmente apprezzata, ha visto i ragazzi divertirsi con dei giochi d’acqua e delle sfide intenti ai quattro elementi acqua aria gioco terra, tema trattato nel corso delle mattinate.

Due settimane intense, ricche di esperienze e occasioni di apprendimento, che hanno permesso ai bambini di avvicinarsi a temi diversi attraverso attività pratiche, momenti di condivisione e il contatto diretto con persone appassionate e competenti del territorio.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che conferma il valore della collaborazione tra scuola, istituzioni e comunità locale nella costruzione di percorsi educativi significativi per le nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, ai genitori dei ragazzi, alle associazioni, a Don Ezio per la concessione dei locali dell’Oratorio e alle assistenti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Un ringraziamento particolare a Vilma Giordanengo per la costante presenza, la disponibilità e l’intraprendenza dimostrate durante l’intero percorso, a Chiara Revello e Claudia Finco assistenti della Cooperativa Chianoc e ai maestri dell’istituto Lucia Cieri, Emanuele La Monica.

Il commento dell’Istituto Comprensivo: Pirra Marco (coordinatore della scuola Estiva). Il risultato più significativo di questa “Scuola estiva diffusa” è stata la reale sinergia attivata tra tutti gli attori del territorio: le associazioni sportive e di volontariato, le Amministrazioni Comunali, i docenti esperti e tutor con gli assistenti della Cooperativa Chianoc. Questa rete ha permesso di offrire ai bambini un’offerta educativa ampia, varia e coerente. Le associazioni sportive hanno garantito movimento e benessere all’aperto anche con le alte temperature.

Le realtà di volontariato hanno portato competenze, tempo e radicamento nella comunità. I Comuni hanno sostenuto il progetto con attenzione logistica, il personale docente ha curato la continuità didattica, mentre gli assistenti della Cooperativa Chianoc hanno assicurato con professionalità la presa in carico quotidiana dei bambini, gestendo in modo efficace i gruppi, i tempi e la sicurezza.

Tale collaborazione ha generato un clima di comunità educativa, in cui ogni figura ha messo a disposizione le proprie specificità per un obiettivo comune: il benessere, la socializzazione e la crescita dei bambini in un contesto estivo stimolante e sicuro. Ringrazio infine la Dirigente Stefania Magnaldi, per la sua intuizione di una scuola estiva diffusa che ha saputo mettere in pratica le intenzioni del Patto educativo di comunità, e la segretaria Alessandra Malvino per il suo attento e preciso lavoro dietro le quinte che ha permesso a tutti gli ingranaggi di questa macchina potessero funzionare al meglio.