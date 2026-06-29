Individuato il guasto e di nuovo funzionante l'ascensore inclinato a Cuneo

L’ascensore inclinato è tornato regolarmente funzionante dalle 10.30 di stamane, lunedì 29 giugno.

Il vettore di trasporto ciclopedonale che collega il parcheggio delle piscine (piazzale Walther Cavallera) con corso Marconi e il centro città, era stato chiuso nella prima mattinata per consentire il ripristino del corretto funzionamento dell’apertura della porta di cabina, che ha dato problemi durante il fine settimana.

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Il problema è stato individuato in un sensore malfunzionante.

Il completamento dell’intervento di manutenzione, impossibile da completare in una sola tornata, proseguirà mercoledì mattina, quando l’ascensore, a dispetto di quanto avviene il primo mercoledì del mese (completamento della manutenzione ordinaria), resterà chiuso esclusivamente per il tempo necessario alla conclusione dell’intervento di manutenzione.

Verosimilmente l’ascensore sarà già funzionante intorno a metà mattinata.