Mondovì capitale internazionale del flauto

Dal 24 giugno all'8 luglio Mondovì si conferma punto di riferimento internazionale per la formazione musicale, ospitando presso l'Academia Montis Regalis il campus residenziale The Complete 21st Century Flutist: The Global Artist. Un progetto di alto profilo ideato e organizzato dalla flautista americana Rena Urso, che per il terzo anno consecutivo porta nella città monregalese decine di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo per un'intensa esperienza di perfezionamento artistico.

Il corso nasce con l'obiettivo di formare il musicista del XXI secolo, affiancando all'eccellenza esecutiva una preparazione completa che comprende competenze imprenditoriali, sviluppo professionale e benessere personale. Un percorso pensato per accompagnare i flautisti nella costruzione di una carriera musicale solida e appagante, all'interno di una comunità internazionale di artisti e docenti di grande prestigio.

In un panorama musicale in continua evoluzione, il campus si distingue per l'approccio innovativo e multidisciplinare. Accanto allo studio del repertorio, che spazia dal Barocco alla musica contemporanea, gli allievi partecipano quotidianamente a lezioni di tecnica, masterclass, musica da camera, approfondimenti sui passi orchestrali e operistici, workshop dedicati all'imprenditorialità musicale e incontri sul benessere del musicista attraverso discipline come Body Mapping, Tecnica Alexander e yoga. Due settimane di studio immerse nella cultura italiana rendono inoltre l'esperienza particolarmente ricca dal punto di vista umano e artistico.

Il corpo docente riunisce alcuni tra i più importanti interpreti del panorama internazionale: Silvia Careddu, Andrea Fisher, Pamela Stahel, Rena Urso, Carol Wincenc, Marta Zlatković, Fiorella Andriani, Amy Likar e Alberto Navarra. Ad affiancarli gli accompagnatori Eun Mi Park e Umberto Ruboni al pianoforte e Maurizio Fornero al clavicembalo.

Accanto all'attività didattica, il campus propone una serie di concerti aperti al pubblico. Il primo appuntamento si è svolto domenica 28 giugno a Palazzo Fauzone, a Mondovì Piazza. Lunedì 29 giugno alle ore 19 gli studenti e gli artisti del campus saranno protagonisti di un concerto alla Bottega del Vino di Dogliani.

Il calendario proseguirà venerdì 3 luglio alle ore 19 nella Sala Ghislieri dell'Academia Montis Regalis, a Mondovì Piazza, con il concerto dei docenti inserito nel programma della 59ª edizione del Festival dei Saraceni di Pamparato.

La rassegna si concluderà lunedì 6 luglio, sempre alle ore 19 nella Sala Ghislieri, con il concerto finale degli allievi, momento conclusivo di un percorso di studio che, ancora una volta, porta a Mondovì giovani talenti e grandi maestri della scena flautistica internazionale, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come luogo d'incontro, formazione e cultura musicale. I concerti sono ad ingresso libero.