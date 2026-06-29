A Busca si inaugura la 20° edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival

Dal 2 al 5 luglio 2026 a Busca si inaugura la XX edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, il progetto ideato e organizzato dall’Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, che da vent’anni attraversa il territorio del Cuneese intrecciando circo contemporaneo, danza, teatro urbano e arti performative in un sistema diffuso di creazione, ricerca e relazione con il pubblico.

L’edizione 2026 si sviluppa attorno al tema “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, verso di Antonio Machado, con un viaggio On the Road che da luglio a settembre attraversa città, borghi e paesaggi del territorio attivando nuove relazioni tra spazio pubblico e creazione artistica. È in questo quadro che si colloca la tappa di Busca che apre il percorso 2026 e conferma la città come uno dei luoghi fondativi del festival, trasformando per quattro giorni il centro storico in un organismo scenico diffuso in cui circo contemporaneo, teatro di strada, danza, musica e performance partecipative si intrecciano con la vita quotidiana della città dando forma a uno spazio urbano continuamente attraversato e ridefinito dagli artisti e dal pubblico.

Queste le parole di Ezio Donadio, Sindaco di Busca, e di Lucia Rosso Assessora alla Cultura Busca: “Il titolo di quest’edizione riprende il celebre verso di Antonio Machado dedicato al viandante, che costruisce il proprio cammino passo dopo passo. Una immagine poetica diventata anche simbolo di orgoglio collettivo, di ricerca e di futuro: un percorso e una direzione che Busca condivide da ormai dieci anni con la grande famiglia di Mirabilia. Attraverso il progetto delle residenze artistiche “PerformingLands”, sostenuto da Regione Piemonte e MiC in collaborazione con il Comune, e grazie alle edizioni del festival, nel corso del tempo centinaia di artisti hanno vissuto la nostra città un po’ come la loro casa. Qui hanno creato, sperimentato e costruito spettacoli, portando i linguaggi del mondo negli spazi della nostra quotidianità, tra le vie, le piazze e la gente. È nata così una relazione viva tra creazione artistica e territorio, capace di affrontare temi sempre attuali, scuotere le coscienze e far vibrare le emozioni. Una collaborazione che si è rafforzata fino a diventare un rapporto di amicizia con il suo infaticabile direttore artistico Fabrizio Gavosto e l’Associazione IdeAgorà. Quest’anno Busca ha l’onore di aprire il tour, che celebra i suoi vent’anni di attività: un festival che ha saputo costruire un nuovo modo di vivere il circo contemporaneo, la danza, il teatro urbano e le arti performative. Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte tutti gli artisti, lo staff e il suo pubblico, con l’auspicio di poter continuare a percorrere insieme ancora tanta strada. Questa è la magia di Mirabilia!”.

Giovedì 2 luglio alle 21, il festival apre ufficialmente in Piazza Diaz, con il taglio del nastro della XX edizione seguito alle 21.15 da Virtual Reality di Mosaico Errante / DEKRU, una delle esperienze più sorprendenti della scena visuale contemporanea. uno spettacolo senza parole che utilizza il linguaggio del teatro fisico, del mimo e dell'illusione scenica per raccontare il rapporto sempre più complesso tra essere umano e tecnologia. Attraverso immagini potenti, ironia e una straordinaria precisione corporea, il pubblico viene trascinato in un universo dove il confine tra reale e virtuale diventa sempre più sottile.

A seguire in Piazza della Rossa alle 22.30 Igniferi di Lucie Vendelová trasforma la scena in un’esperienza visiva in cui il fuoco diventa presenza viva e in costante mutazione non semplice elemento scenico ma forza simbolica e ancestrale che attraversa il corpo e lo spazio evocando trasformazione, rischio, distruzione e rinascita in una dimensione rituale in cui la fiamma diventa materia narrativa e sensoriale.

Venerdì 3 luglio il Teatro Civico ospita alle 18 l’anteprima/work in progress di L’importanza di essere Franco di Godot & Co, una riscrittura dell’opera di Oscar Wilde costruita come dispositivo teatrale fluido e mutevole in cui tre interpreti si scambiano continuamente ruoli e identità generando una macchina scenica che alterna comicità, farsa e riflessione sul linguaggio teatrale trasformando il testo in un campo di gioco instabile dove la costruzione dell’identità è continuamente messa in discussione e reinventata.

Sabato 4 luglio si entra nel cuore della programmazione e la città viene attraversata da un susseguirsi di performance e spettacoli diffusi a partire dal laboratorio di circo, giocoleria e aeree di Artemakia alle 15.30 in Piazzetta Regina Margherita che introduce bambini e famiglie al linguaggio del circo e della danza aerea attraverso i tessuti e il movimento sospeso come strumenti di esplorazione corporea e relazione con lo spazio, mentre alle 17 la Zastava Orkestar con On the Road trasforma le vie del centro in un percorso musicale itinerante fatto di fiati e percussioni .

Alle 18.30 Luigi Ciotta con Tutti in Valigia costruisce in Piazza della Rossa un improbabile hotel degli anni Trenta in cui le valigie diventano microcosmi narrativi che si aprono in storie clownesche e poetiche.

Alle 21 LUSÌN di Hanami in Piazza Diaz sviluppa un paesaggio scenico sospeso tra circo contemporaneo e immaginario alpino e alle 21.45 la Zastava Orkestar con la Prima regionale di TSO Tour The Show chiude la giornata con un concerto/spettacolo trascinante e demenziale, dove il pubblico non può fare a meno di ballare ai frenetici ritmi balkanici, tra fiamme e divertimento..

Domenica 5 luglio la programmazione prosegue con più repliche di Tutti in Valigia di Luigi Ciotta continua con SIRENE di Sara Vilardo, che porta 16 spettatori alla volta a vivere l’Odissea tra gli edifici della città la città in diversi orari, mentre alle 17.45 il Teatro Viaggiante presenta Ricciolo di Luna, dedicato ai più piccoli. Alle 18.30 replica di LUSÌN di Hanami, mentre al mattino e al pomeriggio torna il Laboratorio di Circo di Artemakia.

Alle 21.30 ultimo spettacolo della tappa di Busca con la compagnia Portoghese A Nariguda che presenta Bugiganga, una Prima Nazionale, un piccolo universo poetico, assurdo e irresistibilmente divertente prende vita nello spazio pubblico. Bugiganga è un viaggio tra clownerie contemporanea, manipolazione d'oggetti, invenzioni meccaniche e teatro fisico. Lo spettacolo costruisce un dialogo continuo con il pubblico, trasformando l'imprevisto in meraviglia e il gioco in linguaggio universale.

Nel corso della tappa, dal 3 al 5 luglio, sarà presente tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 in Piazza della Rossa il MicroCirco con la “La Piazza dei Balocchi”, spazio ludico e intergenerazionale dedicato a giochi e attività per famiglie e bambini.

Il primo agosto, alla sera, Mirabilia torna nuovamente a Busca con lo spettacolo Hope!Hope!Hopla! Del Teatro del Sottosuolo, una avventura clownesca, tra giocolerie e gags classiche.

Conclusa la tappa di Busca, Mirabilia On the Road prosegue il suo viaggio l’11 luglio attraversando il territorio e portando il festival a Roccasparvera, in dialogo con NuoviMondi Festival, dove il paesaggio alpino diventa spazio di interventi site-specific che mettono in relazione creazione artistica, natura e comunità.

Appuntamento alle 21.30 nel Campeggio Sociale con Igniferi di Lucie Vendelová. In un rituale antico e magnetico, Lucie Vendlova danza con il fuoco come se ne custodisse il segreto più profondo, trasformando la scena in un luogo sospeso tra sogno, mito e meraviglia. Perché alcune storie non si raccontano con le parole. Si scrivono nella notte, dentro un cerchio magico, con il fuoco.

Nella stessa giornata Mirabilia sarà anche a Cuneo al Rondò dei Talenti in occasione della chiusura del festival “A tutto Tondo” organizzato dalla Fondazione CRC con una ricca programmazione dedicata alle famiglie e al pubblico giovane; il Teatro Fantastico con Medoro e Malacoda Spettacolo itinerante di teatro di figura affiancherà la nuova Performance partecipativa “Incontri” di Stalker Teatro e la ludoteca itinerante de Il Tarlo e, a conclusione della giornata “Lusin” della Compagnia Hanami.

Il viaggio di Mirabilia prosegue il 12 luglio a Savigliano al Museo Ferroviario Piemontese dove la memoria industriale e ferroviaria si trasforma in spazio scenico per progetti performativi legati al tema del viaggio dello spostamento e della trasformazione, in un contesto in cui il patrimonio dialoga con la creazione contemporanea. Dalle ore 16 e fino alle 18.30 Artemakia presenta la Prima Assoluta di Il Gesto Fantastico, Cinque spettacoli di magia e illusionismo ambientati all'interno di autentici vagoni ferroviari storici. Un percorso immersivo che attraversa epoche diverse e racconta l'evoluzione dell'arte magica dal Settecento ai giorni nostri in cinque tappe: 1700 – L'Illusione Illuminata, 1800 – Il Teatro dell'Inganno, 1900 – L'Immagine che Illude, Nuovo Millennio – La Magia nella Mente, VadeMeCum – Tutti i Tempi in un Solo Gesto.

Un format unico nel suo genere, dove il viaggio ferroviario diventa viaggio nell'immaginazione.

INFO E BIGLIETTI: Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.