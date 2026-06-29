Casa della Comunità a Verzuolo, allagamenti e il distacco di parte del controsoffitto causati dal nubifragio

Il maltempo che si è abbattuto sul Saluzzese nella serata di ieri, domenica 28 giugno, non ha risparmiato la nuova Casa della Comunità di Verzuolo.

Il temporale, scoppiato poco dopo le 20, ha provocato ingenti infiltrazioni d'acqua all'interno dell'edificio, causando l'allagamento di diversi locali e il distaccamento di una porzione del controsoffitto.

La struttura è stata invasa dall'acqua, con evidenti danni agli ambienti interni. Un episodio che colpisce particolarmente perché riguarda un presidio sanitario inaugurato soltanto lo scorso 21 aprile alla presenza dei vertici dell'Asl Cn1, delle autorità e dei cittadini.

La Casa della Salute rappresenta uno dei principali investimenti sanitari realizzati negli ultimi anni nel Saluzzese. All'interno della struttura trovano spazio l'area accettazione, gli ambulatori infermieristici e specialistici gli uffici dedicati ai medici di famiglia e al servizio di continuità assistenziale (della guardia medica), i servizi per l'assistenza domiciliare integrata, il consultorio con area donna e spazio bimbo e il punto unico di accesso socio-assistenziale.

L'intervento di realizzazione ha richiesto un investimento superiore a 1,5 milioni di euro, finanziato dall'Asl Cn1 attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l'obiettivo di potenziare la sanità territoriale e avvicinare i servizi ai cittadini.

Resta ora da quantificare l'entità dei danni provocati dal nubifragio e verificare le conseguenze sull'operatività della struttura. Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti tecnici necessari per valutare gli interventi di ripristino e garantire la piena sicurezza degli ambienti.

Il direttore generale dell'Asl Cn1, Giuseppe Guerra, rassicura sulle condizioni dell'edificio: "La struttura non è inagibile. Si sta intervenendo per sostituire il controsoffitto che è crollato e i corpi illuminanti danneggiati. Non si tratta di un problema strutturale dell'edificio, ma delle conseguenze di un evento meteorologico eccezionale. I Vigili del Fuoco hanno effettuato il sopralluogo e hanno stabilito che, una volta completate le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, la struttura potrà riaprire. Il quadro elettrico differenziale non è saltato: l'acqua è entrata in grande quantità a causa della tracimazione delle grondaie. Nel tardo pomeriggio contiamo di riprendere regolarmente l'attività e riaprire la Casa della Comunità".

L'Asl Cn1 specifica che: "Le attività ivi presenti proseguono con regolarità e l’Azienda Sanitaria sta provvedendo a ripristinare il normale utilizzo dei locali stessi. L’ASL si scusa con l’utenza per il temporaneo disagio causato agli utenti".