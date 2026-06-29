Nuova area gioco e fitness a Monastero di Vasco

Uno spazio per il benessere, all'aria aperta e per condividere.

Sarà inaugurata ufficialmente martedì 30 giugno alle 19 la nuova area sportiva, realizzata con il sostegno di Fondazione CRC, dal Comune di Monastero di Vasco.

"Siamo molto contenti e soddisfatti di questo progetto - spiegano dall'amministrazione comunale - ci abbiamo lavorato tanto e siamo orgogliosi di poter offrire uno spazio gratuito, accessibile e immerso nel verde alla popolazione. Grazia a Fondazione CRC che, attraverso il 'Bando autunno' ha contribuito on 5mila euro all'intervento. L’obiettivo è quello di trasformare l’area in un punto di riferimento per grandi e piccini e speriamo che questa struttura venga utilizzata il più possibile e sia un punto di ritrovo e svago".

Per promuovere l'utilizzo delle strutture per il fitness, accanto alle quali sono installati anche alcuni giochi per i bambini, il Comune, per tutto il mese di luglio, ha organizzato una serie di appuntamenti: ogni giovedì sera, a partire dal 2 luglio, saranno infatti presenti palestre e centri fitness del territorio che proporranno dimostrazioni pratiche e momenti di allenamento aperti a tutti.