MondoQui apre le porte a nuovi volontari: sabato 4 luglio l'Open Day

C'è chi sceglie il volontariato per rendersi utile, chi per conoscere nuove persone e chi semplicemente perché vuole dedicare un po' del proprio tempo a qualcosa che abbia un valore per la comunità. Per chi sta pensando di fare questo passo, sabato 4 luglio MondoQui organizza un suo Open Day. L'appuntamento è alle 15.30 al Caffè Sociale di Mondovì e sarà un'occasione per conoscere da vicino l'Associazione, ascoltare le esperienze dei volontari e capire come partecipare alle attività che MondoQui porta avanti sul territorio.

Nata nel 2008, MondoQui è un'organizzazione di volontariato che ha sede nei locali della stazione ferroviaria di Mondovì e da anni promuove l'incontro tra persone provenienti da Paesi e culture diverse. Attraverso corsi, iniziative culturali, momenti di aggregazione e progetti educativi, l'Associazione lavora per favorire inclusione, dialogo e partecipazione.

Diventare volontari significa entrare a far parte di una realtà dinamica, nella quale ciascuno può mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. È anche un modo per imparare cose nuove, sviluppare capacità organizzative e relazionali e confrontarsi con storie ed esperienze diverse. Per i giovani può essere inoltre un'esperienza significativa da inserire nel proprio percorso di studi o professionale.

L'Open Day è aperto a tutti, senza impegno. Durante il pomeriggio sarà possibile fare domande, incontrare i soci e i volontari e conoscere i diversi progetti dell'associazione. Non mancheranno una merenda condivisa e un piccolo gadget per i partecipanti.

Per informazioni:

MondoQui ODV ETS

Sede: Stazione di Mondovì

Tel. 366 232 2871 (Carolina)