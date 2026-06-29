Chiude la Croce d'Oro, l'abbraccio di Mondovì ai Franco e Silvana, che hanno raggiunto la pensione

Una grande festa per salutare gli amici e i clienti abituali. In tantissimi ieri sera, domenica 28 giugno, hanno trascorso la serata a Sant'Anna Avagnina, in occasione della chiusura della trattoria Croce d'Oro, di Franco Ferrero e della moglie Silvana, che hanno aperto il locale nel 1982.

Oltre quarant'anni di cene, feste, anniversari e incontri di fronte a piatti della tradizione, genuini e serviti con l'immancabile presenza di Franco fra i tavoli, a scambiare due battute con i commensali.

"Un luogo di incontro, di amicizia, di risate sincere, di buona cucina e di tradizioni custodite con passione. Un posto dove ogni cliente si è sempre sentito a casa. Si chiude una pagina importante, ma resta un patrimonio di ricordi, sapori e relazioni che continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di sedersi alla vostra tavola" - il commento dell'amministrazione provinciale rappresentata dal presidente e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, dall'assessore Francesca e dal consigliere provinciale Pietro Danna, che hanno salutato i gestori del locale, giunti alla pensione.

A festeggiare il traguardo anche tanti alpini, di cui Franco è capogruppo a Sant'Anna.

“Ringraziamo la famiglia Ferrero per aver custodito con passione questo patrimonio di relazioni, memoria e comunità", il messaggio sulla targa che è stata donata per l'occasione.