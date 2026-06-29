Piano estate della Scuola Primaria di Sale delle Langhe: una giornata di scoperte e meraviglia al Parco Safari di Murazzano

Nell'ambito delle attività del Piano Estate PN 2021-2027 della Scuola Primaria di Sale delle Langhe, oggi abbiamo vissuto una splendida esperienza educativa presso il Parco Safari delle Langhe di Murazzano, una giornata che ha saputo coniugare apprendimento, divertimento ed emozioni.

L'uscita didattica si inserisce pienamente negli obiettivi formativi del progetto, offrendo agli alunni un'occasione unica per entrare in contatto diretto con la natura e con numerose specie animali. Attraverso l'osservazione e l'esperienza concreta, i bambini hanno potuto sviluppare curiosità, spirito di osservazione e interesse verso il mondo che li circonda.

Il Parco Safari svolge infatti un'importante attività di educazione ambientale, tutela della biodiversità e conoscenza del mondo animale, proponendo percorsi didattici particolarmente adatti alle scuole.

Fin dal nostro arrivo, l'entusiasmo dei bambini è stato contagioso. Accompagnati dalla bravissima guida di nome Attilio, che con competenza, simpatia e passione ci ha seguito lungo tutto il percorso, abbiamo scoperto curiosità e informazioni sugli animali presenti nel parco, vivendo momenti di autentica meraviglia.

Tra gli episodi più emozionanti della giornata resterà sicuramente l'incontro con un piccolo serpentello che si è lasciato osservare da vicino e che, con grande stupore dei bambini, si è attorcigliato attorno a qualche braccio trasformandosi in una curiosa e splendida collana vivente. Un'esperienza che ha suscitato sorrisi, entusiasmo e anche un pizzico di coraggio nei nostri giovani esploratori.

L'iniziativa si collega in modo particolare al modulo “Avventure scientifiche e matematiche”, permettendo agli alunni di osservare gli animali nei loro habitat, raccogliere informazioni, classificare le specie viventi e sviluppare competenze di osservazione e indagine scientifica.

La visita ha inoltre offerto numerosi spunti per il modulo “Colori e immagini: laboratorio di arte creativa”.

I colori degli animali, le forme della natura e i paesaggi del parco rappresenteranno preziose fonti di ispirazione per future attività artistiche ed espressive da realizzare a scuola.

L'esperienza si è rivelata significativa anche per il modulo “Estate di parole: potenziamento in lingua madre”, poiché ha arricchito il lessico degli alunni e fornito occasioni per raccontare, descrivere e condividere emozioni, esperienze e nuove conoscenze attraverso la produzione orale e scritta.

Durante tutta la giornata i bambini hanno partecipato con interesse e coinvolgimento, ponendo domande, osservando attentamente gli animali e condividendo scoperte con compagni e insegnanti.

È stato bello vedere i loro occhi illuminarsi davanti alle tante meraviglie offerte dal parco e vivere insieme momenti di autentica gioia.

Noi insegnanti possiamo affermare, con molta soddisfazione, che l'uscita è stata un grande successo, perfettamente in linea con le finalità educative del Piano Estate. Siamo ritornati a casa verso sera, con tante nuove conoscenze, splendidi ricordi e la consapevolezza che imparare può essere un'avventura straordinaria quando si uniscono curiosità, natura, condivisione, amicizia e tanta armonia!