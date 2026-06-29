Verzuolo, disagi per blackout elettrici in via Siccardi

Un lettore di Verzuolo ci segnala che dalle 21 di ieri sera almeno un terzo delle abitazioni di via Siccardi è senza corrente elettrica.
Nei giorni scorsi si erano verificati, specie nel centro cittadino di Saluzzo, vari blackout elettrici dovuti al sovraccarico della rete.
Nel caso di Verzuolo si tratta invece, con ogni probabilità, delle conseguenze del violento nubifragio di ieri sera.
“Dopo alcune comunicazioni relative al ripristino del servizio entro le 6, poi le 8, dalle 8.15 questo è ciò che viene indicato sul sito Enel distribuzione per la previsione di risoluzione del problema”.
Così ci riferisce il lettore quando ancora risulta mancare l’energia elettrica in questa zona nel centro cittadino densamente abitata e che interessa anche parte della collina.