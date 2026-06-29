I giovani imprenditori di Confcommercio Provincia di Cuneo trionfano a Padova con il bando "Best Practices 2026"

Una rappresentanza del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio provincia di Cuneo, composta dalla presidente Giulia Lingua, dai consiglieri Davide Camperi e Andrea Viberti e dal segretario Enrico Cavallera, domenica 21 giugno scorso a Padova ha ritirato il riconoscimento del bando "Best Practices 2026". Il premio è stato consegnato dal presidente nazionale Matteo Musacci, insieme ad altri otto gruppi provinciali nell’ambito dell’evento nazionale "ShareIt".

"Best Practices" è l’iniziativa promossa dal gruppo nazionale dei Giovani di Confcommercio con l’obiettivo di valorizzare e diffondere le migliori esperienze progettuali sviluppate dai territori. Il progetto proposto dal gruppo giovanile della Granda e premiato è intitolato "Dove serve Impresa, Analisi e Opportunità per il Territorio", e nasce per rispondere a una domanda fondamentale: di quali servizi hanno bisogno i territori della provincia di Cuneo?

Molti giovani desiderano avviare un’attività, ma spesso rischiano di investire in mercati saturi, mentre numerosi Comuni stanno perdendo i punti di riferimento commerciali essenziali. Il progetto intende colmare questo vuoto attraverso una mappatura territoriale della provincia di Cuneo, che comprende 247 Comuni, dalle realtà più grandi fino ai piccoli centri montani e rurali. Il risultato sarà una guida capace di orientare le nuove aperture dove emerge una domanda reale, riducendo il rischio d’impresa. Sostengono l’iniziativa la Camera di Commercio di Cuneo, l’Amministrazione provinciale, l’Atl del Cuneese e Langhe Monferrato Roero, l’Università degli Studi di Torino Campus di Management ed Economia di Cuneo e il Terziario Donna provincia di Cuneo.

" Siamo molto contenti per il riconoscimento ricevuto – interviene Giulia Lingua, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio della provincia di Cuneo –, per il valore concreto del progetto. "Dove serve Impresa" non è solamente un’analisi, ma un modello d’ascolto che mira a trasformare i bisogni in opportunità, creando un dialogo tra cittadini, istituzioni e nuove imprese".

Il premio è stato consegnato durante "ShareIt", giunto alla dodicesima edizione, il bootcamp itinerante di formazione e confronto riservato ai gruppi provinciali di Confcommercio.