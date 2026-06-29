Bike Cure si conferma un tassello importante per il successo della Granfondo La Fausto Coppi Generali

Anche quest’anno il Bike Cure ha accompagnato la Granfondo La Fausto Coppi Generali con il parcheggio custodito allestito in piazza Galimberti.

Il servizio ha consentito ai ciclisti di affidare la propria bicicletta agli operatori e di partecipare alle attività del post-gara nel centro di Cuneo senza doversi preoccupare della sicurezza del mezzo.

L’iniziativa, avviata nel 2024 da Confindustria Cuneo, si è arricchita in questa edizione della collaborazione di Ance Cuneo.

Formedil Cuneo ha progettato e fornito i materiali per le strutture, successivamente montate con il contributo di Ance Cuneo, mentre la Cooperativa Sociale San Paolo si è occupata dell’accoglienza dei ciclisti e della custodia delle biciclette per tutta la durata dell’evento, realizzando uno dei suoi obiettivi principali - superare ogni forma di disagio attraverso il lavoro.

Il parcheggio ha confermato di essere un servizio apprezzato, registrando numeri importanti e permettendo a oltre 850 ciclisti di lasciare i propri mezzi sotto l’attenta sorveglianza degli operatori che hanno preso con grande cura in carico le biciclette.

"Bike Cure rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra mondo produttivo e terzo settore: grazie al contributo della Cooperativa Sociale San Paolo siamo riusciti a garantire un servizio di qualità, capace di coniugare sport, inclusione sociale e attenzione all’ambiente – dichiara Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo –. La nostra associazione continuerà a sostenere progetti in grado di generare valore condiviso e, al tempo stesso, a rafforzare il rapporto tra il sistema imprenditoriale e quello sportivo. In questa direzione si inserisce Sport & Impresa, l’iniziativa con cui Confindustria Cuneo ha di recente formalizzato il proprio impegno a favore dello sport provinciale attraverso la costituzione del Gruppo Sport, con l’obiettivo di favorire nuove occasioni di confronto e collaborazione tra aziende, associazioni e società sportive, istituzioni e altri attori locali".

"Siamo soddisfatti di aver contribuito, per la prima volta, alla realizzazione di Bike Cure – commenta Gabriele Gazzano, presidente di Ance Cuneo –. Un ringraziamento particolare va a Formedil Cuneo, il nostro ente di riferimento per la formazione nel settore delle costruzioni, che ha fornito i materiali e il supporto necessari all’allestimento delle strutture. Per Ance è importante essere parte attiva delle iniziative che rappresentano un’opportunità per Cuneo e per la sua provincia. Supportando iniziative come questa, il nostro sistema intende contribuire concretamente alla loro riuscita, offrendo competenze e disponibilità e collaborando con le istituzioni, le associazioni e le altre realtà coinvolte nella promozione del territorio".

