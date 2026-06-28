Musica e solidarietà a Borgo San Dalmazzo: raccolti 400 gomitoli per i bambini di Haiti

Sold out all’Auditorium di Borgo San Dalmazzo per il concerto, realizzato alcune sere fa, del Coro Polifonico Monserrato e della Corale Valle Stura in occasione della Festa della Musica. Un evento, giunto alla sua quarta edizione, che ha unito cultura e solidarietà.

Nel corso della serata sono stati raccolti quattrocento gomitoli di lana, che saranno utilizzati per realizzare coperte da inviare a padre Massimo Miraglio, ad Haiti. Un'iniziativa che ha voluto sensibilizzare il pubblico sulle fragilità e sulle difficoltà di chi vive situazioni di particolare disagio e che, concretamente, contribuirà ad aiutare i bambini di Haiti.

Sul palco si sono esibiti sessanta coristi, diretti da Fabio Quaranta e Fabrizio Spighelli, con l'accompagnamento al pianoforte di Giorgio Macagno.

Dopo l’esibizione dei cori la chiusura della serata è stata la fusione dei cori con l’esibizione canora di due famosissimi brani: Signore delle cime e Và pensiero.

La serata è stata organizzata dall'Associazione Monserrato ODV, in collaborazione con i due cori, l'Associazione Pedo Dalmatia e con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Borgo San Dalmazzo.

“L'iniziativa, nata alcuni anni fa – dichiarano gli organizzatori – rappresenta da sempre un'occasione per rafforzare la collaborazione tra le associazioni borgarine. Solo attraverso il dialogo e la volontà di realizzare progetti comuni nascono iniziative da proporre alla cittadinanza che, oltre a essere apprezzate dal pubblico, rappresentano per noi una grande soddisfazione per i risultati raggiunti”.

Chi volesse contribuire consegnando dei gomitoli di lana può contattare il 340.2549768 oppure scrivendo a: ass.santuariomonserrato@gmail.com