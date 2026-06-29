PERARIA rinnova il sostegno all'atleta Davide Rivero: una collaborazione che unisce sport, territorio e valori

Nell'anno in cui taglia il traguardo dei trent'anni di attività, PERARIA Srl conferma e rinnova la collaborazione con Davide Rivero, atleta cuneese di trail running specializzato nelle lunghe distanze e tra i protagonisti emergenti del panorama endurance internazionale. Una scelta che si inserisce con coerenza nel percorso di sostegno che l'azienda di Villafalletto porta avanti da anni nei confronti di realtà sportive del territorio e di progetti capaci di trasmettere valori autentici.

Il legame tra PERARIA e il mondo dello sport è parte integrante dell'identità aziendale. Fornitore Ufficiale del Giro d'Italia, partner del Gruppo RCS per la Maratona di Milano, la Maratona di Roma e numerosi altri eventi sportivi, collaboratore di INFRONT come Gestore Tecnico della Coppa del Mondo di sci maschile e femminile, l'azienda cuneese ha costruito nel tempo un ecosistema di partnership che spazia dal grande evento internazionale al sostegno alle realtà del territorio: dal Cuneo Volley in Superlega ai circoli di padel sparsi tra Fossano, Caramagna, Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Albisola, fino al Golf Club Sestriere e alla Stramilano. In questo quadro, il sostegno a Davide Rivero rappresenta una scelta naturale: un atleta del cuneese, che dal territorio ha tratto la propria formazione sportiva e che oggi porta i colori della propria terra sulle montagne più impegnative al mondo.

Rivero corre per il team Kailas FUGA ed è atleta e ambassador di Through Sport, associazione impegnata nella promozione degli sport outdoor a tutti i livelli, dall'agonismo fino ai progetti di inclusione rivolti a persone con differenti abilità. È proprio questa duplice dimensione — la ricerca della prestazione di alto livello e l'attenzione all'accessibilità dello sport — a rendere la collaborazione particolarmente significativa per PERARIA, che da sempre considera il sostegno alle attività sportive un investimento in linea con i propri valori.

La stagione 2025 ha segnato per l'atleta cuneese un ritorno straordinario alle competizioni dopo l'infortunio più grave della sua carriera, una frattura scomposta del femore seguita da una complessa infezione. Il percorso di rinascita è culminato con la vittoria del TOR130 – Tot Dret, una delle gare formato 100 miglia più impegnative al mondo, all'interno della settimana del Tor des Géants in Valle d'Aosta: 130 chilometri e 12.000 metri di dislivello positivo conclusi in 21 ore, 44 minuti e 33 secondi, al primo tentativo su una distanza di questa portata. Un'impresa che sarà presto raccontata nel film BECOME, di prossima uscita.

Il 2026 si preannuncia altrettanto ambizioso. Dopo una prima parte di stagione tra Italia e Svizzera, Rivero affronterà la X-Alpine by UTMB, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione alla finale del circuito nel 2027. Il 24 agosto sarà al via della TDS by UTMB, uno degli appuntamenti più iconici della settimana mondiale del trail running. La stagione si concluderà in Cina con la GONGGA 100, gara internazionale sostenuta da Kailas, occasione che permetterà all'atleta di consolidare ulteriormente il rapporto con il proprio sponsor tecnico.

Per PERARIA, sostenere un atleta di questo profilo significa anche aprire un canale di dialogo diretto con il mondo dell'organizzazione di eventi outdoor, settore nel quale l'azienda esprime competenze consolidate nella realizzazione di gonfiabili publi-promozionali, allestimenti e strutture per manifestazioni sportive. Una collaborazione che genera valore reciproco: visibilità e nuove sinergie per l'azienda, supporto concreto per il percorso agonistico dell'atleta e, attraverso di lui, per le attività dell'associazione Through Sport, impegnata a rendere la pratica sportiva accessibile a tutti, unendo performance, territorio e inclusione.

Una partnership che, nell'anno del trentennale, rinnova l'impegno di PERARIA verso uno sport inteso non solo come spettacolo o competizione, ma come strumento di crescita personale, condivisione e responsabilità.