Doha e Miami i nuovi store di Peserico

E’ presente, dagli Stati Uniti all’Europa, dall’Asia agli Emirati Arabi, con oltre un centinaio di store e boutique a gestione diretta, in franchising e in partnership, che, nel tempo, oltre ai negozi plurimarca, hanno decretato il suo successo internazionale.

Peserico, uno dei grandi brand della moda del lusso, continua ad investire nel retail e lo fa scegliendo le locations più importanti. Vere e proprie capitali economiche, d’arte e di turismo. Ha propri spazi da Milano a NewYork, da Tokyo a Dubai, da Cannes a Berlino sia con le collezioni donna che quelle dedicate all’uomo. In questi giorni sta potenziando la sua presenza inaugurando dei magnifici store a Miami e a Doha, in attesa, nel corso dei prossimi due anni, di aprire anche a Hong Kong, Riyadh e Jeddah oltre ad altre destinazioni un po' in tutto il mondo.

Per Peserico una forte attenzione è sempre rivolta verso gli Stati Uniti, suo principale mercato che, da solo, garantisce un terzo del fatturato consolidato dell’azienda vicentina. Un occhio di riguarda continuerà ad avere anche l’Europa e il nostro mercato dove Peserico ha propri monomarca a Milano, Forte dei Marmi, Roma, Verona, Venezia, Cortina d’Ampezzo, Torino, Santa Margherita Ligure.