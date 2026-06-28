La XVII stagione di JazzVisions entra nel vivo della programmazione estiva con il concerto alle Officine Giletta di Revello

Ancora una volta la nota azienda metalmeccanica si apre alla musica e all’arte, trasformandosi per un giorno in sala da concerto, seguendo una tradizione iniziata ormai nel 2012.

Sul palco avremo il quartetto francese guidato da Eric Séva e Alfio Origlio, con lo spettacolo Et Dieu créa les femmes:

Eric Séva, sassofoni

Alfio Origlio, pianoforte

Leïla Soldevila, contrabbasso

Julie Saury, batteria

«Et Dieu créa les femmes», parafrasi del titolo del celebre film di Roger Vadim del 1956, che portò alla ribalta Brigitte Bardot, nasce dalla comune passione del sassofonista Eric Séva e del pianista Alfio Origlio per il repertorio delle compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.

Insieme si immergono nell’opera di alcune delle grandi compositrici del XX e XXI secolo (Édith Piaf, Carla Bley, Barbara, Amy Winehouse, Nadia Boulanger), che hanno scelto di riarrangiare a modo loro.

Un repertorio che ci racconta con poesia come queste donne abbiano apportato un'influenza e un contributo fondamentale alla musica.

E chi meglio delle donne per esaltare le donne se non Julie Saury, che apporta la sua eleganza e la sua solidità alla batteria, e Leïla Soldevila al contrabbasso, che sostiene con finezza questo progetto di eccezionale musicalità!

E come da tradizione gli spazi dell’Officina Giletta accolgono altre forme artistiche. Quest’anno la vetrina sarà affidata a Giorgio Martinale, cui preme sempre sottolineare il suo essere foto-amatore, che ci presenta alcune delle sue migliori fotografie, risultato di una vita di passione fotografica, con la mostra intitolata Colpo d’Occhio.

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e.s va Sylvain Gripoix



Alfio Origlio Olivier Blaisa



Julie Saury



Le La Soldevila