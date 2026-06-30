A Farigliano riapre il labirinto di Girasoli

Dopo cinque anni continua a crescere e a stupire il progetto "Girasoli a Farigliano".

L'idea era nata dopo la pandemia, grazie una brillante intuizione del Comune per promuovere il turismo a chilometro zero. Il progetto, ideato e curato dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano negli anni non solo è cresciuto, richiamando turisti da ogni parte del Piemonte e della vicina Liguria, ma è riuscito a innovarsi con percorsi e proposte sempre diverse.

A richiamare i turisti però è stato soprattutto il labirinto di girasoli, in località Prella, che quest'anno aprirà in occasione della "Notte Gialla" in programma per sabato 4 luglio a partire dalle 20, con street food per tutti i gusti e musica con dj set Maurizio Giuliano.