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Attualità | 30 giugno 2026, 13:09

A Farigliano riapre il labirinto di Girasoli

L'inaugurazione sabato 4 luglio, in località Prella, con la "Notte gialla"

Dopo cinque anni continua a crescere e a stupire il progetto "Girasoli a Farigliano". 

L'idea era nata dopo la pandemia, grazie una brillante intuizione del Comune per promuovere il turismo a chilometro zero. Il progetto, ideato e curato dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano negli anni non solo è cresciuto, richiamando turisti da ogni parte del Piemonte e della vicina Liguria, ma è riuscito a innovarsi con percorsi e proposte sempre diverse. 

A richiamare i turisti però è stato soprattutto il labirinto di girasoli, in località Prella, che quest'anno aprirà in occasione della "Notte Gialla" in programma per sabato 4 luglio a partire dalle 20, con street food per tutti i gusti e musica con dj set Maurizio Giuliano.

Arianna Pronestì

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