Mondovì, con la chiusura delle scuole partono in contemporanea i lavori sull’Ellero e il rifacimento dei marciapiedi in via Perotti

Due importanti cantieri, diversi ma complementari, che insistono nella medesima zona e che nei prossimi mesi andranno ad intersecarsi l’uno all’altro, arrecando qualche disagio alla viabilità. Una scelta non casuale, tuttavia, figlia della ferma volontà di sfruttare il periodo di chiusura delle scuole per completare gran parte degli interventi richiesti dai singoli progetti. Da un lato, allora, l’inizio dei lavori di rifacimento della viabilità pedonale in via Perotti in direzione del rione Borgato; dall’altro, invece, la prima fase del maxi-intervento di salvaguardia idraulica lungo il torrente Ellero, con il consolidamento dei manufatti, delle sponde e degli argini e la conseguente riprofilazione dell’alveo torrentizio. Due progettualità attese da tempo, la cui realizzazione provocherà nei prossimi mesi alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, dal 29 giugno al 30 settembre viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su piazza Perotti nel tratto compreso tra il ponte Borgato e il ponte Itis, con conseguente restringimento della carreggiata all’intersezione tra piazza Perotti e il ponte Itis; dal 6 luglio al 12 settembre, invece, analogo divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Perotti nel tratto adiacente al fiume Ellero e sull’intera via Perotti. Dal 6 al 31 luglio, ancora, sarà istituito il senso unico di marcia in via Perotti (nel tratto compreso tra via del Rinchiuso e il civico 1, con direzione da via Aldo Moro verso il ponte della Madonnina) con relativa deviazione su via del Rinchiuso del traffico proveniente dal ponte della Madonnina e diretto in via Aldo Moro e conseguente istituzione, sulla stessa via del Rinchiuso, del divieto di sosta con rimozione forzata. In relazione al cantiere di via Perotti, infine, saranno sempre garantiti gli accessi pedonali ai fabbricati e alle attività commerciali che insistono nel tratto interessato dalla chiusura.

"Consapevoli dei disagi arrecati alla viabilità - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora - accogliamo con favore l’inizio di due cantieri strategici per la fruizione del quartiere e, soprattutto, per la rimozione delle barriere architettoniche e la salvaguardia idraulica di una parte della città. Sfruttando appieno la chiusura delle scuole, riusciamo oggi ad intervenire pressoché in contemporanea su due aree limitrofe, nell’ottica di garantire a tutti la percorribilità pedonale della zona, di migliorarne l’estetica e, soprattutto, di avviare la prima fase del cantiere sul torrente Ellero, ennesimo importante investimento atto a contrastare il dissesto idrogeologico cittadino".

La chiusura di via Perotti in direzione via Aldo Moro, infine, comporterà alcune modifiche anche al trasporto pubblico locale. In particolare, se la Linea 3 “Piazza-Breo-Borgato” non subirà variazioni di rilievo (se non il transito temporaneo da via del Rinchiuso e via Aldo Moro in direzione del Borgato), sulla Linea 1 “Carassone-Breo-FS-Ospedale” le sole corse dirette all’Ospedale transiteranno da via Malfatti, via Durando e piazza della Repubblica (prima di ritornare sul percorso ordinario da via della Cornice), con conseguente soppressione delle fermate di via Aldo Moro e via Vittorio Veneto in favore delle fermate temporanee di via Malfatti e piazza della Repubblica. Nessuna modifica, invece, per la Linea 3 in direzione di Carassone.