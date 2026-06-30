Alba: visita a Sant Cugat del Vallès in vista del ventesimo anniversario del gemellaggio nel 2027

Visita a Sant Cugat del Vallès, in Catalogna, per il sindaco Alberto Gatto e la consigliera comunale Stefania Manassero, che hanno partecipato alla Festa Major dei Santi Pietro e Paolo, accogliendo l'invito dell'Amministrazione catalana. Con loro anche Paolo Custodero, Giulio Abbate e Graziella Costa del Comitato di gemellaggio.

La visita ha rappresentato un'importante occasione per consolidare il rapporto tra le due città, gemellate dal 2007, e per avviare la programmazione delle iniziative che nel 2027 celebreranno il ventesimo anniversario del gemellaggio.

Il sindaco di Sant Cugat Josep Maria Vallès ha ricevuto ufficialmente la delegazione albese in Municipio, dando il benvenuto agli ospiti albesi nel corso di un incontro istituzionale che ha preceduto gli appuntamenti della Festa Major.

La giornata è proseguita con momenti di confronto, incontri e appuntamenti dedicati alla cultura popolare, durante i quali sono stati affrontati alcuni progetti destinati a rafforzare ulteriormente i rapporti tra le due comunità. Tra le proposte condivise figurano un gemellaggio tra la scuola primaria Coppino di Alba e una scuola di Sant Cugat, la visita ad Alba nel 2027 di una delegazione di pittori catalani e l'organizzazione di un concerto dei cori gospel di Sant Cugat nella capitale delle Langhe, nell'ambito delle celebrazioni del ventennale.

Grande successo hanno riscosso anche gli Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo di Alba, invitati dal Comune di Sant Cugat a partecipare agli eventi di folclore della Festa Major. Il gruppo si è esibito più volte nella centrale Plaça d'Octavià, proponendo il tradizionale spettacolo di evoluzioni con le bandiere e diventando uno dei protagonisti della manifestazione. Indossando i tradizionali costumi medievali, gli Sbandieratori hanno rappresentato la storia e le tradizioni di Alba davanti a un pubblico numeroso.

“È stata una giornata intensa e ricca di significato – dichiara il sindaco Alberto Gatto –. Insieme alla consigliera Stefania Manassero abbiamo avuto l'opportunità di rafforzare un rapporto che dura da quasi vent'anni e di iniziare a costruire il programma delle iniziative che celebreranno questo importante traguardo nel 2027. I progetti condivisi in questi giorni confermano la volontà di Alba e Sant Cugat di investire nella cultura, nella scuola e nello scambio tra le persone. Per me è sempre una forte emozione poter dialogare con i nostri amici catalani e sentirmi ancora più vicino a una comunità che ci ha accolto con grande affetto. Ringrazio il sindaco Josep Maria Vallès, l'Amministrazione comunale e i volontari della Festa Major per la calorosa ospitalità, oltre ai reciproci Comitati di gemellaggio guidati da Paolo Custodero e Gemma Navarra e ai nostri Sbandieratori e Musici del Borgo di San Lorenzo”.