Il gruppo “Anziani.com” in gita a Bossolasco

Prima dello stop estivo, il Progetto “Anziani.com” ha promosso per il mese di giugno la gita a Bossolasco, noto a tutti come il “paese delle rose”, luogo ideale per unire una passeggiata nelle langhe con una nota profumata.

Accompagnati da una guida d’eccezione, la presidente della Proloco, la signora Marisa, il gruppo è stato condotto sulla Collina della Resistenza, un luogo panoramico con la panchina gigante (Big Bench), un vero e proprio sacrario a cielo aperto dedicato ai caduti della II Guerra Mondiale.

Dopo la pausa pranzo in un ristorante locale, il gruppo ha passeggiato per la strada principale del centro storico, visitando la Chiesa di San Giovanni Battista davanti alla quale è posta la suggestiva scultura dell’Angelo dell’Alta Langa che domina il paesaggio circostante. Lungo la via, arroccate sui muri di pietra delle case, le rose sbocciano in mille varietà e colori creando un’atmosfera incantata.

Quindi il gruppo è stato raggiunto dal giardiniere Giorgio che ha guidato tutti alla scoperta del Parco delle Rose, un’accogliente viale alberato che costeggia l’antico centro storico ove è possibile ammirare oltre 200 varietà di rose antiche e rare, di cui egli è il custode appassionato e competente.