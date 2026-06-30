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Attualità | 30 giugno 2026, 12:52

Savigliano, buona la prima per il Never Ending Summer Festival

Ottima affluenza per il debutto della manifestazione musicale nell'area fieristica di via Alba. Ora gli eventi estivi continuano per tutto luglio al parco Graneris

Savigliano, buona la prima per il Never Ending Summer Festival

Ha registrato un'ottima affluenza – con il completo sold out nella serata del venerdì – la prima edizione di Never Ending Summer Festival, la manifestazione saviglianese tutta nuova che ha portato nell'area fieristica di via Alba grandi nomi del panorama musicale, da Artie 5ive a Mario Biondi.

Organizzata in collaborazione con l'associazione Wake Up di Mondovì, la kermesse è andata in scena per tre serate, da giovedì a sabato. Ad aprire le danze è stato l'appuntamento con "We love 2000", che ha riempito l'area fieristica nonostante si trattasse di un giorno infrasettimanale. Tutto esaurito il venerdì con il rapper Artie 5ive e i numerosi artisti che lo hanno preceduto, con un bagno di folla di giovani e giovanissimi. A chiudere l'evento, le atmosfere soul e jazz di Mario Biondi ed il suo "This Is What You Are – 20th Anniversary Summer Tour".

Il successo di Never Ending Summer Festival arriva in coda ad una riuscita edizione di Atipico Festival, che a giugno ha portato a Savigliano nomi come Pablo Trincia, Venerus e The Bloody Beetroots.

"Savigliano si è dimostrata ancora una volta catalizzatrice di eventi ed attenzioni, non solo per i più giovani ma per un pubblico di tutte le età, riuscendo a coniugare diversi gusti sullo stesso palco – commenta l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Un successo che arriva dopo quello registrato a giugno con Atipico Festival: segno che, come amo ripetere, "fare aiuta a fare". La nostra Amministrazione, in particolare il sindaco Antonello Portera, ha scelto di stringere e deliberare nero su bianco un accordo di collaborazione e di co-organizzazione con l'associazione di ragazzi che ogni anno si spende volontariamente per organizzare Atipico. Ciò non significa soltanto tendere la mano a chi da anni si impegna per fare qualcosa che normalmente viene affidato ad agenzie di professionisti, non significa soltanto credere fortemente nelle politiche giovanili ed investire sul protagonismo e sul lancio dei giovani: significa anche creare possibili economie di scala e nuove possibilità. Never Ending Summer Festival nasce da lì: dalla volontà di investire ancora, ma facendolo su basi solide e rodate".

"Un grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per la riuscita di Never Ending Summer Festival – evidenzia il consigliere Mattia Giordana –. In primis l'Ufficio manifestazioni nella persona di Roberta Testa, gli operai e l'Ufficio tecnico del Municipio, i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile, il Comando di Polizia Municipale ed il Comandante Davide Scicolone, la Compagnia Carabinieri di Savigliano ed il Maggiore Luca Giacolla, la Banca Crs, la Fondazione Crs e tutti gli sponsor che hanno reso possibile l'evento".

L'estate saviglianese non finisce qui: per l'intero mese di luglio sono in programma eventi completamente gratuiti, a cadenza settimanale, presso il parco Graneris. Dal 2 luglio, ogni giovedì, tornano le proiezioni di "Sotto le stelle – Cinema fest". Tutti i venerdì (il 3-10-17 e 24 luglio), dalle 20.30, spazio alla musica delle "Jam Nights". Ogni sabato del mese, dalle ore 8, arriva il nuovo "Run club": dal parco si corre per le vie di Savigliano con Kalipè Asd. Altra novità è prevista sabato 4 luglio, alle 12: "Io dallo psicologo? Mai. O forse no?", psico-talk con la psicologa Elisa Alberto. Spazio anche allo Yoga Vinyasa (si parte domenica 5 luglio, ore 8) e agli "Unlocked Test Lab", test fisici e challenge previsti ogni sabato del mese, alle 16, dal 4 luglio. 

Dal primo fine settimana del mese parte anche "Luglio al parco che ti voglio": apericena e musica di accompagnamento, a cura della vineria il Roma, al Graneris. Ogni sabato sera, dalle ore 20.

"Questi sono soltanto gli appuntamenti più vicini – precisa l'assessore Mulassano –. Presto verranno svelati quelli delle prossime settimane". Tutte le informazioni e i dettagli sui canali social di Never Ending Summer.

comunicato stampa

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