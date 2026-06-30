Savigliano, buona la prima per il Never Ending Summer Festival

Ha registrato un'ottima affluenza – con il completo sold out nella serata del venerdì – la prima edizione di Never Ending Summer Festival, la manifestazione saviglianese tutta nuova che ha portato nell'area fieristica di via Alba grandi nomi del panorama musicale, da Artie 5ive a Mario Biondi.

Organizzata in collaborazione con l'associazione Wake Up di Mondovì, la kermesse è andata in scena per tre serate, da giovedì a sabato. Ad aprire le danze è stato l'appuntamento con "We love 2000", che ha riempito l'area fieristica nonostante si trattasse di un giorno infrasettimanale. Tutto esaurito il venerdì con il rapper Artie 5ive e i numerosi artisti che lo hanno preceduto, con un bagno di folla di giovani e giovanissimi. A chiudere l'evento, le atmosfere soul e jazz di Mario Biondi ed il suo "This Is What You Are – 20th Anniversary Summer Tour".

Il successo di Never Ending Summer Festival arriva in coda ad una riuscita edizione di Atipico Festival, che a giugno ha portato a Savigliano nomi come Pablo Trincia, Venerus e The Bloody Beetroots.

"Savigliano si è dimostrata ancora una volta catalizzatrice di eventi ed attenzioni, non solo per i più giovani ma per un pubblico di tutte le età, riuscendo a coniugare diversi gusti sullo stesso palco – commenta l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Un successo che arriva dopo quello registrato a giugno con Atipico Festival: segno che, come amo ripetere, "fare aiuta a fare". La nostra Amministrazione, in particolare il sindaco Antonello Portera, ha scelto di stringere e deliberare nero su bianco un accordo di collaborazione e di co-organizzazione con l'associazione di ragazzi che ogni anno si spende volontariamente per organizzare Atipico. Ciò non significa soltanto tendere la mano a chi da anni si impegna per fare qualcosa che normalmente viene affidato ad agenzie di professionisti, non significa soltanto credere fortemente nelle politiche giovanili ed investire sul protagonismo e sul lancio dei giovani: significa anche creare possibili economie di scala e nuove possibilità. Never Ending Summer Festival nasce da lì: dalla volontà di investire ancora, ma facendolo su basi solide e rodate".

"Un grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per la riuscita di Never Ending Summer Festival – evidenzia il consigliere Mattia Giordana –. In primis l'Ufficio manifestazioni nella persona di Roberta Testa, gli operai e l'Ufficio tecnico del Municipio, i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile, il Comando di Polizia Municipale ed il Comandante Davide Scicolone, la Compagnia Carabinieri di Savigliano ed il Maggiore Luca Giacolla, la Banca Crs, la Fondazione Crs e tutti gli sponsor che hanno reso possibile l'evento".

L'estate saviglianese non finisce qui: per l'intero mese di luglio sono in programma eventi completamente gratuiti, a cadenza settimanale, presso il parco Graneris. Dal 2 luglio, ogni giovedì, tornano le proiezioni di "Sotto le stelle – Cinema fest". Tutti i venerdì (il 3-10-17 e 24 luglio), dalle 20.30, spazio alla musica delle "Jam Nights". Ogni sabato del mese, dalle ore 8, arriva il nuovo "Run club": dal parco si corre per le vie di Savigliano con Kalipè Asd. Altra novità è prevista sabato 4 luglio, alle 12: "Io dallo psicologo? Mai. O forse no?", psico-talk con la psicologa Elisa Alberto. Spazio anche allo Yoga Vinyasa (si parte domenica 5 luglio, ore 8) e agli "Unlocked Test Lab", test fisici e challenge previsti ogni sabato del mese, alle 16, dal 4 luglio.

Dal primo fine settimana del mese parte anche "Luglio al parco che ti voglio": apericena e musica di accompagnamento, a cura della vineria il Roma, al Graneris. Ogni sabato sera, dalle ore 20.

"Questi sono soltanto gli appuntamenti più vicini – precisa l'assessore Mulassano –. Presto verranno svelati quelli delle prossime settimane". Tutte le informazioni e i dettagli sui canali social di Never Ending Summer.