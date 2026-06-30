Tre comunità tra Langa e Roero abbracciano don Agostino Garabello per i 65 anni di sacerdozio

Sessantacinque anni di sacerdozio sono un traguardo che attraversa generazioni, comunità e storie personali. È con questo spirito che Roddi ha accolto sabato don Agostino Garabello, tornato nel suo paese d'origine per celebrare un anniversario che non appartiene soltanto alla sua vita, ma anche alle tante persone che ha accompagnato nel suo ministero.

La comunità ha voluto festeggiarlo con affetto e riconoscenza, ringraziandolo per una vita donata al Signore e per la testimonianza di fede che continua a offrire. Un momento semplice, ma ricco di significato, vissuto insieme ai familiari, ai fedeli e a quanti hanno condiviso con lui una parte del cammino.

Non è mancato anche un pensiero rivolto al futuro. Tra gli auguri rivolti a don Agostino è stato espresso il desiderio che il suo esempio possa suscitare nuove vocazioni e che qualche giovane di Roddi scelga, a sua volta, di mettersi al servizio della Chiesa con la stessa generosità.

Le celebrazioni sono proseguite domenica mattina con la Santa Messa delle 11 a Cinzano e nel pomeriggio alle 17 a Gallo Grinzane, dove altre due comunità hanno voluto stringersi attorno al sacerdote per condividere questo importante anniversario.

Anche la Caritas della Vicaria della Langa ha voluto unirsi ai festeggiamenti consegnando a don Agostino due libri accompagnati da un messaggio di auguri. Nel biglietto viene ricordato il servizio svolto negli ultimi cinque anni nella Vicaria, ringraziandolo "perché con amore e con grande dedizione spezzi e condividi con noi la Parola e il Pane di nostro Signore Gesù Cristo e ci ascolti, condividendo con delicata attenzione le nostre gioie e i nostri affanni". Un pensiero che prosegue esprimendo riconoscenza "per la tua generosa presenza e disponibilità nella nostra Vicaria" e si conclude con l'augurio: "Ad multos annos canonico".